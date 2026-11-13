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Арбитражный суд Псковской области рассмотрит иск «Моих Билетов» к «Орбитальсофту» на 3,5 млн рублей

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Арбитражный суд Псковской области принял к рассмотрению иск компании ООО «Мои Билеты» к ООО «Орбитальсофт». Истец требует взыскать с ответчика 3 475 429 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Компании заключили агентский договор. Согласно документу, ООО «Орбитальсофт» взяло на себя обязательство реализовывать электронные билеты на мероприятия ООО «Мои Билеты» через сайты.

Представители истца указывают, что в период с 9 июня по 28 июля 2026 года агент реализовал билеты, но не перечислил выручку в размере 2 932 249 рублей. Кроме того, ответчик продал билеты на осенние и зимние концерты 2026 года. Среди них выступления групп «Агата Кристи», «Лесоповал», а также артистов Марфы и Александра Панайотова в Пушкине, Тихвине, Великом Новгороде и других городах. Мероприятия состоялись, однако агент не передал деньги принципалу. Общая сумма долга с учетом этих продаж и за вычетом агентского вознаграждения достигла 3 475 429 рублей.

ООО «Мои Билеты» отмечает, что ответчик перестал выходить на связь. В связи с этим компания обратилась в суд.

Суд зарегистрировал дело под номером А52-5438/2026. Предварительное и основное судебные заседания пройдут 24 ноября 2026 года.

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