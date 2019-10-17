Общество

В Пскове заканчивается строительство двух новых пришкольных стадионов с искусственным газоном

Скоро учащиеся средней общеобразовательной школы №47 и Гуманитарного лицея города Пскова №15 смогут тренироваться и развивать свои навыки на современном минифутбольном поле с искусственным газоном, универсальной площадке для игровых видов спорта и силовом комплексе. В Пскове полным ходом идут работы по строительству двух школьных стадионов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В школе №47 реализация проекта стала возможна благодаря масштабному инвестиционному соглашению Псковской области по строительству на территории муниципалитета торгово-развлекательного комплекса Леруа Мерлен. Инвестор взял на себя социальные обязательства, предложенные администрацией города, по строительству пришкольного стадиона.

Кроме искусственного газона на территории школы построили игровую площадку для волейбола и баскетбола, площадку с тренажерами для силовых упражнений, а пространство вокруг игровых площадок планируется обнести резиновым покрытием и сделать дорожки для бега.

Уже к концу октября планируется завершить основные работы по контракту, и учащиеся смогут приступить к занятиям и тренировкам на новом стадионе и пришкольных игровых площадках.

Для Псковского гуманитарного лицея муниципалитет выделил 1 млн рублей на подготовку основания и укладку самого футбольного покрытия. Кроме того, планируется установка трибун на 70 посадочных мест, которые были использованы во время Чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге. А также, по словам заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, в будущем планируется установка специализированного освещения, чтобы стадион можно было максимально использовать и в темное время суток.

Кроме того, между 15 лицеем и псковской футбольной школой «Стрела» заключен договор, в рамках которого футболисты также смогут тренироваться на новом стадионе. Возможны занятия на искусственном газоне и воспитанников учреждений системы дополнительного образования спортивной направленности.

Александр Коновалов также сообщил о третьем масштабном спортивном объекте в Пскове на этот год. В рамках национального проекта город получил 3,5 млн рублей в рамках нацпроекта, еще 1,8 рублей выделил муниципалитет на оборудование и искусственное покрытие центра тестирования ГТО для спортивной школы «Юность», находящейся в подведомстве Управления образования Пскова.