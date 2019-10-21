Общество

Налоговики и главы волостей обсудили изменения законодательства по вопросам начисления земельного налога с 2020 года

Совместное совещание, посвященное изменениям в налоговом законодательстве, касающихся начисления и оплаты земельного налога и вступающих в силу с 2020 года, состоялось в администрации Гдовского района. В мероприятии приняли участие глава района Юрий Павлов, главы муниципальных образований, а также заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области Людмила Хотянович и начальник отдела камеральных проверок № 3 Инспекции Татьяна Василевко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, в ходе совещания присутствующие обсудили вопросы взыскания задолженности по имущественным налогам с должников, проживающих в Гдовском районе.

Открывая совещание, Людмила Хотянович довела до сведения присутствующих информацию о проводимой работе по взысканию задолженности. В ходе обсуждения было решено усилить совместную работу с органами местного самоуправления по взысканию долгов, в том числе разъяснительную. Главам администраций волостей вручены листовки для размещения на стендах в целях информирования населения.

На совещании также обсуждались вопросы повышения эффективности работы органов местного самоуправления (ОМСУ) по выявлению и вовлечению в налоговый оборот неучтенных объектов недвижимости, в отношении которых государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав до настоящего времени не осуществлена, что позволит мобилизовать дополнительные доходы в бюджеты муниципальных образований.

ОМСУ рекомендовано активизировать разъяснительную работу среди граждан, у которых на территории конкретного сельского поселения или муниципального образования имеется земельный участок или объект недвижимости, и за который гражданин не уплачивает имущественные налоги о необходимости зарегистрировать право собственности на это недвижимое имущество в соответствии с действующим законодательством.

Татьяна Василевко рассказала об изменениях законодательства по земельному налогу, которые будут применяться, начиная с уплаты налога за 2020 год, а также о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты по земельному налогу органов местного самоуправления и их опубликовании до 1 декабря.