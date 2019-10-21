Общество

Кому положена региональная доплата к пенсии?

Социальная доплата к пенсии устанавливается всем неработающим пенсионерам общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УПФР по Псковской области, город Псков и Псковский район входит в число тех субъектов, где региональный прожиточный минимум пенсионера на 2020 год (9529 руб.) установлен выше федерального (9311 руб.). Поэтому социальная доплата до прожиточного минимума с 1 января 2020 года будет не федеральной (ФСД), а региональной (РСД), то есть осуществляться не Пенсионным фондом, а органами социальной защиты населения.

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера, как и раньше, будут учитываться суммы следующих денежных выплат:

пенсии;

дополнительного материального (социального) обеспечения;

ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

В настоящее время органами ПФР и социальной защиты проводится организационная работа по установлению РСД.

Разработан проект Порядка установления РСД, предполагающий, что тем пенсионерам, кому выплачивалась федеральная социальная доплата к пенсии, заявление на установление РСД оформлять нет необходимости, она будет устанавливаться на основании имеющихся документов, и её размер будет зависеть от размеров пенсии и мер социальной поддержки.

Пенсионерам, которым пенсия будет назначаться с 2020 года, необходимо оформить соответствующее заявление.

Отметим, что на сегодняшний день более 7 тысяч неработающих пенсионеров города Пскова и Псковского района получают федеральную социальную доплату к пенсии. С её помощью размер пенсии неработающего гражданина доводят до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера, который в 2019 году составляет 8806 рублей.