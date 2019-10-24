Жители Псковской области обсуждают в соцсетях последствия усиления ветра. ФОТО

Жители Псковской области активно обсуждают в соцсетях последствия усиления ветра, который наблюдается в настоящее время на территории региона, и делятся красноречивыми фотографиями и видео.
В частности, подписчики сообщества «Жесть по-псковски» призывали горожан воздержаться от поездки по ул. Коммунальной и Балтийской, выложив фотографии с упавшим на дорогу жестяным ограждением и с кирпичами, которые «летали» с крыши дома №16 по улице Балтийской.
На улице Владимирской, 10, по словам очевидца, «стройка улетала в машины и людей».
На улице Кузнецкой дерево упало на такси.
Между тем, «на улице Венской забор улетел, сетки с окон поулетали, с крыш непонятно что падает», - написал один из пользователей группы.
По Рижскому проспекту из-за сильного ветра «летал» кусок жести. «Женщина с двумя детьми еле успела отбежать»», - рассказал очевидец.
На кровле дома на Труда, 45 порывом ветра подняло покрытие...
на перекрестке напротив «Шведской горки» повалило светофор...
а на Золотой набережной в реку Пскову упал рекламный щит.
Кроме того, сильный ветер повалил в Пскове деревья напротив дома на Герцена, 14, а также во дворах на Труда, 69, Рижском проспекте, 60-а и Юбилейной, 65. В результате падения технические повреждения получили несколько автомобилей.
Герцена, 14
Рижский проспект, 60а
Судя по фотографиям очевидцев, стихия сегодня бушевала и за пределами города Пскова. В Печорах сильный ветер повалил деревья во дворе на улице Юбилейной, 1.
Упавшие деревья также были замечены и вдоль трассы Псков – Гдов.