Общество

Жители Псковской области обсуждают в соцсетях последствия усиления ветра. ФОТО

Жители Псковской области активно обсуждают в соцсетях последствия усиления ветра, который наблюдается в настоящее время на территории региона, и делятся красноречивыми фотографиями и видео.

В частности, подписчики сообщества «Жесть по-псковски» призывали горожан воздержаться от поездки по ул. Коммунальной и Балтийской, выложив фотографии с упавшим на дорогу жестяным ограждением и с кирпичами, которые «летали» с крыши дома №16 по улице Балтийской.

На улице Владимирской, 10, по словам очевидца, «стройка улетала в машины и людей».

На улице Кузнецкой дерево упало на такси.

Между тем, «на улице Венской забор улетел, сетки с окон поулетали, с крыш непонятно что падает», - написал один из пользователей группы.

По Рижскому проспекту из-за сильного ветра «летал» кусок жести. «Женщина с двумя детьми еле успела отбежать»», - рассказал очевидец.

На кровле дома на Труда, 45 порывом ветра подняло покрытие...

на перекрестке напротив «Шведской горки» повалило светофор...

а на Золотой набережной в реку Пскову упал рекламный щит.

Кроме того, сильный ветер повалил в Пскове деревья напротив дома на Герцена, 14, а также во дворах на Труда, 69, Рижском проспекте, 60-а и Юбилейной, 65. В результате падения технические повреждения получили несколько автомобилей.

Герцена, 14

Рижский проспект, 60а

Судя по фотографиям очевидцев, стихия сегодня бушевала и за пределами города Пскова. В Печорах сильный ветер повалил деревья во дворе на улице Юбилейной, 1.

Упавшие деревья также были замечены и вдоль трассы Псков – Гдов.