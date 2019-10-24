Общество

В Псковской области пройдет около 300 мероприятий в честь Дня народного Единства

В честь Дня народного единства в Псковской области состоится около 300 мероприятий. В преддверии всероссийского праздника в регионе пройдет акция «Ночь искусств». К ней присоединятся Псков и 8 муниципалитетов Псковской области. В областной столице ‪в воскресенье, 3 ноября‬, состоится открытая лекция «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Местом проведения станет проектный офис «Команды 2018», вход будет открыт для всех желающих. Псково-Изборский музей-заповедник также организует экскурсии в Спасо-Преображенский Собор Мирожского монастыря, Изборскую крепость и музей истории города Печоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Различные мероприятия акции также состоятся в Плюсском (вечер-портрет в «Театральной гостиной»), Пустошкинском (мультимедийная экскурсия «Титаны в эпохе возрождения»), Пыталовском (выставка по итогам работы вахты поискового отряда «Поиск -97»,), Куньинском (мероприятие в музее-усадьбе М. П. Мусорского), Великолукском (виртуальная выставка «Великолукскому драматическому театру — 100 лет»), Островском (торжественное открытие виртуального концертного зала, концертная программа), Бежаницком (мероприятие в историко-культурном центре Философовых) и Палкинском (концерт «Три аккорда») районах.

Псковская область также присоединится к большому этнографическому диктанту. Мероприятие пройдет ‪1 ноября‬ на 21-й площадке в разных районах области.

В праздничные дни на гала-концерте и церемонии вручения свидетельств обладателям грантовой поддержки коллективам-победителям Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в Москве Псковскую область представит заслуженный коллектив народного творчества ансамбль народных инструментов «Сказ» имени В. Румянцева.

В Пскове в День народного единства пройдут концерты в Городском культурном центре («Мы живем в единстве дружном!») и Доме офицеров («Песня не знает границ). Псковский дом ремесел проведет конкурс национального костюма в следующих номинациях: «Национальный костюм», «Этнографический костюм», «Аксессуары и украшения», «Сценический костюм».

В Великих Луках на площади Ленина состоится праздничный митинг «Мы — великая Россия! Мы — единая страна!», а также концерт «Родной земли многоголосье». У краеведческого музея состоятся показательные выступления представителей войск специального назначения.

Различные мероприятия пройдут в районных и сельских домах культуры. В их число входят концертные программы, вечера отдыха, познавательные и развлекательные программы для детей и взрослых, спортивные мероприятия, а также конкурсы. В образовательных учреждениях региона будут проведены классные часы на тему Дня единства.