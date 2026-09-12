Заслуженный артист России Сергей Бельский умер в возрасте 67 лет

Заслуженный артист России, актер Липецкого академического театра драмы имени Л. Н. Толстого Сергей Бельский умер в возрасте 67 лет, сообщили в пресс-службе театра.

Фото : Академический театр им. Л.Н. Толстого / «ВКонтакте»

«С тяжелым сердцем сообщаем, что ушел из жизни Заслуженный артист России, актер Липецкого академического театра драмы им. Л. Н. Толстого Сергей Аркадьевич Бельский. Никогда еще открытие сезона не было для нас таким трагичным», — говорится в сообщении.

В театре подчеркнули, что уход Бельского стал большой потерей для труппы и всего учреждения. Его назвали душой компании, верным другом, добрым и заботливым коллегой и мудрым наставником для молодых актеров.

«Вместе с ним ушла часть атмосферы нашего театра — ушли те смех, искренняя радость и хорошее настроение, которые он всегда приносил с собой. Сцена опустела без его таланта. Его роли навсегда останутся в истории нашего театра и в сердцах зрителей», — отметили в пресс-службе.

Сергей Бельский родился в 1959 году, окончил Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт. После учебы служил в Государственном русском театре для детей и юношества в Алма-Ате.

В 1994 году вместе с группой артистов-единомышленников переехал в Елец в рамках программы «Возрождение малых городов России». Там был основан Елецкий драматический театр «Бенефис».

В 2004 году Бельский вошел в труппу Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого, где служил до последних дней.

Актер также снимался в кино. Среди фильмов с его участием — «Кто ты, Всадник?» (1987) и «Людоед» (1992).