Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 13 сентября

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 13 сентября. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, по юго-востоку области — до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.

В Пскове ночью ожидается кратковременный дождь, днем — без существенных осадков. Температура ночью составит +10…+12 градусов, днем — +18…+20 градусов.

Атмосферное давление будет низким.