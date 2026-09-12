Эндокринолог назвал простой способ похудеть без подсчета калорий

Контролировать размер порций и снижать вес можно без постоянного взвешивания продуктов и подсчета калорий. Эндокринолог Максим Кузнецов рекомендует ориентироваться на пропорции продуктов на тарелке и собственную ладонь.

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По словам врача, постоянное взвешивание еды до грамма отнимает много времени и может привести к излишней фиксации на питании и срывам.

«Подсчет калорий, конечно, работает, но это слишком уныло и не стоит потраченного времени», — считает врач.

Специалист отметил, что точную калорийность продукта определить все равно сложно. В качестве альтернативы он предложил использовать два простых метода — «гарвардскую тарелку» и метод ладони.

Согласно принципу «гарвардской тарелки», половину тарелки должны занимать овощи и зелень, четверть — качественный белок: мясо, рыба, птица, яйца или творог, еще четверть — сложные углеводы, например крупы или картофель.

Второй способ — метод ладони. Размер ладони без пальцев используется как ориентир для порции белка, кулак — для овощей, а для салатной зелени подойдет горсть. Количество сливочного масла можно определить по размеру двух фаланг большого пальца.

«Ваша рука — это персональный порционный калькулятор, который всегда при вас и пропорционален вашему телосложению», — пояснил эндокринолог.

По словам специалиста, освоить такой подход можно за несколько дней, максимум — за две недели. После этого контроль размера порций может стать привычкой и помочь снизить вес без постоянного взвешивания продуктов и подсчета калорий, пишет «Российская Газета».

Имеются противопоказания. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом.