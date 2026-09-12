Александр Козловский обсудил с сотрудниками ЗАО «ЗЭТО» состояние проспекта Ленина и проблемы с теплосетями в Великих Луках

Состояние проспекта Ленина, ремонт ДК имени Ленина и регулярные отключения воды на улице Первомайской обсудил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский с коллективом ЗАО «ЗЭТО» в Великих Луках. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telgram-канал

По словам парламентария, ремонт проспекта Ленина требует комплексного подхода, включая замену инженерных коммуникаций. Необходимое заключение уже подготовлено, теперь предстоит определить источник финансирования для выполнения работ в полном объеме.

Отдельно обсудили будущее ДК имени Ленина. Совместно с Министерством культуры Псковской области разработан дизайн-проект, на его основе готовится проектно-сметная документация. Также достигнута договоренность проработать включение объекта в федеральную программу на 2027–2028 годы. При этом, как отметил Александр Козловский, средств программы будет недостаточно для полного финансирования работ, поэтому необходимо искать дополнительные источники.

Еще одной темой стала улица Первомайская. Жители сообщили о регулярных отключениях воды и ежегодном ремонте одного и того же участка теплотрассы.

«Договорились отдельно разобраться в ситуации вместе с профильными службами и понять, какое решение необходимо, чтобы уйти от постоянных локальных ремонтов», — сообщил Александр Козловский.

По итогам встречи все вопросы были зафиксированы.