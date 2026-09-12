Школа креативных индустрий в Печорах примет первых учеников 15 сентября

Обновленную Детскую школу искусств посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки. Об этом глава региона сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Видео: Михаил Ведерников / МАХ

При поддержке президентских нацпроектов «Культура» и «Семья» в учреждении провели ремонт и обновили оснащение. В школе заменили кровлю, фасад и инженерные системы, а в прошлом году закупили музыкальные инструменты и учебные материалы.

В фойе Михаил Ведерников ознакомился с выставкой работ учащихся, посвященной региональной памятной дате — Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества.

«Директор школы предложила представить эти работы в формате выездной экспозиции — например, на площадке правительства региона. Идея хорошая, поддерживаю», — отметил губернатор.

Также глава региона познакомился с работой отделений изобразительного искусства, хореографии и народных инструментов.

В новом учебном году на базе ДШИ откроется вторая в Псковской области Школа креативных индустрий. Здесь оборудовали три студии — дизайна, звукорежиссуры, фото- и видеопроизводства.

«Школа получила профессиональное оборудование, а значит, у студентов появится возможность создавать творческие проекты на высоком уровне», — сообщил Михаил Ведерников.

Ежегодно здесь смогут обучаться 60 ребят. Первый поток начнет занятия 15 сентября.