В подъезде дома на Рижском проспекте в Пскове заметили крыс

Видеоролик с подъездной крысой опубликовала жительница дома № 48 на Рижском проспекте в Пскове. По словам псковички, в подъезде не удаётся справиться даже с тараканами — их приходится травить постоянно, а теперь к проблеме добавились крысы. Обращение опубликовали в группе «Жесть по‑псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: «Жесть по‑псковски» / «ВКонтакте»

«Я в шоке, когда увидела. Мало того что тараканы, которых травишь постоянно. А теперь и крысы по подъезду гуляют. И всем плевать», — рассказала автор публикации.

Горожанка опубликовала обращение анонимно