Общество

Псковский общественный туалет: он вроде есть, а вроде и нет

Проблема общественных туалетов – точнее, их отсутствия – существует в Пскове не первый год. В последнее время казалось, что она, наконец-то, сдвинулась с мертвой точки: в рамках реконструкции улицы Калинина было закуплено для города 4 мобильных туалета, а позже, накануне Ганзейских дней, муниципалитет приобрел у другого поставщика еще 7 таких объектов. Но, несмотря на это, ситуация если и улучшилась, то не намного. Мы попытались разобраться, почему.

Два небольших туалета из первой партии сейчас хранятся на складе специализированной организации. Один из тех, что побольше, был установлен возле автостоянки на задворках областного Центра семьи, второй – напротив кинотеатра «Октябрь». Ни один из них сейчас не работает, чем возмущены горожане и туристы.

По словам руководства МП города Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга», в чьем оперативном управлении находятся оба объекта, первоочередная задача – починить туалет возле «Октября», так как именно там наибольший трафик прохожих и туристов. Но сделать это можно будет, когда придет уже заказанная запчасть, что должно произойти до конца октября. Затем, при наличии необходимых финансовых средств, на предприятии начнут решать проблему с запуском второго туалета.

Как рассказал и. о. заместителя главы администрации Пскова Павел Волков, из семи «ганзейских» туалетов два были переданы Псковской епархии и установлены на территории Кремля, остальные пять в июне были приняты на баланс Городским парком культуры и отдыха имени А. С. Пушкина. Те из них, что стоят сейчас в Псковском кремле, работают, хотя вместо изначально установленной в них автоматики деньги с посетителей собирает дежурная сотрудница. Из остальных пяти туалетов с горем пополам функционирует лишь тот, что установлен в Детском парке.

«Мы приняли их на баланс 21 июня, два из них пока находятся на сохранении в муниципальной «Специализированной службе», один по общему решению сразу же поставили в Ботаническом саду, второй – возле Гельдтовой бани, а третий – в Детском парке, - пояснил директор Городского парка культуры и отдыха Евгений Шелемба. – Запускать в работу решили не все сразу, а постепенно, а в качестве объекта для тестирования выбрали тот, что стоит в Детском парке. Во время Ганзейских дней он работал для посетителей бесплатно, но затем мы запустили его в платном режиме, и тут выявились серьезные проблемы».

Надо сказать, что сами конструкции оказались довольно хлипкими, но это еще полбеды, тем более что накануне Ганзы в Псков приезжали представители фирмы-поставщика и по большей части довели до ума изготовленные ими санитарно-гигиенические комплексы. Гораздо хуже оказалось другое – постоянно выходящее из строя программно-аппаратное обеспечение. Например, электронные датчики то и дело сбоили и «не замечали», что резервуар с водой уже пуст, а резервуар с нечистотами – наоборот, полон, из-за чего насос работал вхолостую и выходил из строя. В свою очередь, кассовый аппарат, подключенный к другому компьютеру, запросто мог присвоить сдачу, предназначенную посетителю.

«Мы сразу же потребовали от поставщика исправить все недочеты в рамках гарантийных обязательств, но он до сих пор не спешит это сделать. Вот уже несколько месяцев я провожу с этой великолукской фирмой претензионную работу, направляю рекламации. Общаемся с ее представителями не реже раза в неделю, но серьезных подвижек пока нет», - отметил Евгений Шелемба.

Почему муниципалитет приобрел именно эти санитарно-гигиенические конструкции, а не другие, становится понятно, если вспомнить о федеральном законе №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Как известно, он требует подписывать контракт с тем поставщиком, который готов работать за наименьшую цену.

«Приобретенные туалеты по своим характеристикам отвечают техническому заданию, которое было указано в условиях контракта, и вернуть их поставщику в случае, если вышел из строя какой-то один элемент, мы не можем. Пока будем продолжать претензионную работу, но все идет к тому, что дело, похоже, дойдет до суда», - констатировал Павел Волков.

«Обслуживанием таких объектов должны заниматься специализированные организации, но проблема еще и в том, что ни одно из муниципальных предприятий – ни «Горводоканал», ни «Специализированная служба» - не готово взять их на баланс, что называется, с завтрашнего дня. Сейчас мы активно работаем над решением этой проблемы, в том числе – прорабатываем возможность передачи этих объектов в аренду частным организациям и предпринимателям. Но, конечно, только после того, как поставщик полностью исполнит гарантийные обязательства», - заключил и. о. заместителя главы администрации города.

Олеся Нифонтова