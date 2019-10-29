Конкурсантки «Мисс Псков 2019» посетили бьюти мастер-класс

В рамках подготовки к полуфиналу конкурса участницы «Мисс Псков 2019» посетили мастер-класс по красоте и женской эстетике, который провела опытный специалист и консультант Светлана Пантелеева.
Мастер-класс проходил в уютной атмосфере кафе «Вкус и цвет».
В рамках занятия, конкурсантки познакомились с новыми трендами декоративной косметики, узнали много полезной информации об уходе за кожей и успели обсудить новинки женских сумочек.
Организаторы конкурса выражают благодарность руководству кафе «Вкус и цвет» и Светлане Пантелеевой за помощь в организации мастер-класса.
фото — Даниил Леонтьев