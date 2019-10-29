Общество

Ульяна Михайлова прокомментировала возбужденное в ее отношении новое уголовное дело

Руководитель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова дала комментарий корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове по поводу возбуждения в отношении нее нового уголовного дела.

«Буквально несколько минут назад я вышла из Следственного комитета и мне предъявили очередное постановление, где я являюсь подозреваемой в уголовном деле - теперь уже по статье 201 УК РФ», - заявила она.

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По ее словам, данное постановление ее «безусловно возмутило»: «Оно не соответствует нормативному регулированию решений коллегиальных органов наших организаций, по сути оно предполагает, что я, нарушая ранее принятые решения, совершала действия в отношении денежных средств санатория «Хилово» и Псковского областного совета профсоюзов. Сегодня в ходе допроса нам удалось предъявить решение 2013 года, коллегиальное, где в очных заседаниях орган управления, Совет учредителей санатория «Хилово», поменял принципиально систему оплаты труда, способ премирования, определял другие факторы и критерии, которые являются важными, и все эти факторы связаны с развитием наших учреждений, увеличением доходов и прибыли для уплаты налогооблагаемой базы».

Ульяна Михайлова сообщила, что все решения с 2013 года сегодня были предъявлены следствию, был пояснен характер принимаемых решений, сделаны ссылки на устав.

«Несколько недель назад я стала инициатором этого допроса, которое состоялось сегодня. Мы указали в ходатайстве, что мы обладаем важными знаниями, нормативными документами, и готовы пояснить все, что происходит в нашей организации, предъявив соответствующие доказательства по оплате труда руководителей, руководителей облсовпрофа, по оплате и работе гидрохимической лаборатории, по моим командировкам.

Но, удовлетворив мое ходатайство постановлением, мне незаконным образом в допросе по моему ходатайству отказали, то есть его не совершили, а произвели вручение нового постановления о возбуждении уголовного дела и произвели допрос по нему. Следующий допрос мне назначили на 6 ноября. Я так полагаю, еще есть пара-тройка заготовок у следственного комитета, и мы с адвокатской группой из Псковского облсовпрофа будем к этому готовиться», - рассказала Ульяна Михайлова и добавила, что более подробную информацию она представит на пресс-конференции, которую планируется провести 5 ноября в Псковском областном совете профессиональных союзов.