Общество

Виктор Остренко объяснил, почему ОНФ не будет выступать в поддержку Ульяны Михайловой

Ульяна Михайлова давно утратила связь с Общероссийским Народным Фронтом и не принимает активного участия в его деятельности, а защитой ее интересов должны заниматься адвокаты, а не общественники. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко, отвечая на вопрос, намерено ли областное отделение ОНФ поддержать лидера Псковоблсовпрофа, на которую сегодня, 1 ноября, завели новое уголовное дело.

«В нашей организации в принципе не подразумевается членство. У нас региональный штаб, который состоит из трех сопредседателей и активистов. Так вот с тех пор, как я стал руководителем исполкома, Ульяна Михайлова не является ни сопредседателем штаба, ни входит в сам региональный штаб. На моей памяти уже достаточно давно она не принимает участия в мероприятиях ОНФ. Может быть, где-то в биографических данных участие в движении ОНФ у Ульяны Михайловой и числится, но сегодня этого не происходит», - отметил он.

Виктор Остренко сообщил, что на сегодняшний день в состав экспертов входит профсоюзный активист, но это уже другой человек - Игорь Иванов. «Поэтому говорить о том, что Ульяна Михайлова сегодня представляет Общероссийский Народный Фронт – это неправильно», - добавил он.

«Что касается защиты интересов, то существует правоохранительная система, которая выявляет те или иные нарушения, и есть специально обученные люди, которые в таких случаях осуществляют защиту. Поэтому говорить о том, что наше движение должно выступать в чью-то защиту – на мой взгляд, неправильная формулировка», - заключил Виктор Остренко.