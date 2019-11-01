Общество

Что говорит статистика о псковских мужчинах?

Всемирный день мужчин отмечается сегодня, в первую субботу ноября. В пресс-службе Псковстата Псковской Ленте Новостей рассказали, что территориальному статистическому ведомству известно о мужчинах Псковской области.

Согласно данным статистики, мужчин в регионе меньше, чем женщин. Численность мужчин по состоянию на 1 января 2019 года, по оценке, составила 291,5 тыс. человек, а женщин – 338,1 тыс. При этом стоит отметить, что доля численности мужского населения несколько увеличивается. По данным переписи населения 1959 года она составляла 42,5% от общей численности населения области, по данным Всероссийских переписей населения 2002 года и 2010 годов – по 45,8% процента, по оценке на 1 января 2019 года - 46,3%.

По оценке, большее число проживающих в области на 1 января 2019 года мужчин находились в трудоспособном возрасте – 182,5 тыс. человек (62,6% от общего числа мужчин), старше трудоспособного возраста – 54,8 тыс. человек и моложе трудоспособного возраста – 54,3 человека.

В 2018 году в Псковской области в целом на 1000 мужчин приходилась 1161 женщина. В разрезе возрастных групп этот показатель значительно отличается. Если в возрасте до сорока лет число мужчин превышало число женщин в расчете на 1000 населения, то от сорока лет и выше ситуация кардинально меняется. Так, в возрасте от 0 до 4 лет на 1000 мужчин приходилось 932 женщины, к возрасту 70 лет и старше на 1000 мужчин уже приходилось 2747 женщин.

В брак чаще всего мужчины (кстати, так же, как и женщины) вступают в возрасте от 25 до 34 лет. В 2018 году, по оценке, 1811 брак, или почти половина от всех заключенных браков (3640), пришелся именно на этот возраст.

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Актуализированные данные о численности и распределении населения по полу и возрасту станут известны после Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.