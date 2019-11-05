Фотосессия модной одежды прошла в рамках конкурса «Мисс Псков 2019»

Отличительной особенностью 15-го юбилейного конкурса «Мисс Россия - Мисс Псков 2019» уже стали фантазийные фотосессии. Организаторы продолжают экспериментировать вместе с девушками.
Очередная фотосессия была проведена для известного бренда «Rabe».
- Официальный стилист - Студия колористики Марии Никулиной.
- Стилисты конкурса - Нина Попова , Наталья Тимофеева, Татьяна Исаева, Кристина Смирнова , Мария Никулина.
- Официальный визажист – Марина Тращенкова (студия Contour_pro).
- Визажисты конкурса - Марина Тращенкова , Тируи Мхоян , Анастасия Ламкова.
- Официальное фото - от Eighty Nine.
- Локация съемки - Студия Татьяны Родиной.
- Одежда — магазин «Rabe» в ТРК «Акваполис».