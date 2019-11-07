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Представитель фонда «История Отечества»: Отделение Российского исторического общества в Псковской области открывает новые возможности

Сегодня, 8 ноября, на первом заседании реготделения Российского исторического общества в городе Пскове исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевкий поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за то, что администрация региона откликнулась и активно включилась в создание реготделения.

«Наличие таких организаций, как Российское историческое общество, в регионе открывает ряд дополнительных возможностей, это партнер как для власти, так и для СМИ, это место, куда можно обратиться за советом и экспертным мнением по любому вопросу», - заявил Константин Моглевский.

Он отметил, что Российское историческое общество объединяет сотни организаций и юридических лиц по всей России, а именно: университеты, архивы, музеи и физические лица.

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«Региональное отделение - это, прежде всего, площадка для координации усилий и работ. Кажется, что в регионе не так много людей занимаются историко-культурной деятельностью, но они есть, и даже сама по себе координация деятельности приведет к улучшениям», - поделился Константин Могилевский.

Он обратил внимание на то, что структура самого общества позволяет региональным отделениям расширять круг контактов, участвовать во многих федеральных проектах.

Напомним, фонд «История Отечества» - некоммерческая организация, созданная по указу президента Российской Федерации от 6 апреля 2016 года. Основной целью деятельности фонда является популяризация российской истории в Российской Федерации и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций народов России, а также поддержка программ исторического просвещения.