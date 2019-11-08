Общество

Комиссия гордумы Пскова отклонила кандидатуру Николая Кузьмина на должность штатного помощника депутата от «Яблока»

Комиссия гордумы Пскова отклонила кандидатуру активиста Николая Кузьмина на должность штатного помощника депутата Дмитрия Пермякова от партии «Яблоко». Как рассказал Псковской Ленте Новостей сам депутат, такое решение было принято комиссией 31 октября.

Николай Кузьмин.

Решение было обосновано тем, что с 2017 года в УМВД по Псковской области со стороны Николая Кузьмина зафиксировано три нарушения общественного порядка. Изучив документы, комиссия пришла к решению рекомендовать и.п. главы города Пскова Елене Полонской не заключать договор с помощником депутата.

Депутат гордумы Дмитрий Пермяков ( «Яблоко»).

Дмитрий Пермяков подчеркнул, что комиссией были рассмотрены три административных нарушения, два из которых из-за срока своей давности не могут никаким образом влиять на характеристику Николая Кузьмина, так как, согласно законодательству РФ, по истечению года не могут считаться действительными.

«Я писал заявление на имя замгавы города Владимира Воробьева с просьбой провести повторную комиссию, куда бы позвали и меня, и Николая Кузьмина. Не получив ответа, я позвонил ему, в телефонном разговоре он сообщил, что повторная комиссия организована не будет», - рассказал Дмитрий Пермяков.

Он также заявил, что намерен решать данный вопрос через Псковский городской суд. Помимо назначения Николая Кузьмина, Дмитрий Пермяков планирует добиваться ликвидации данной комиссии, так как аналогов данной комиссии нет ни на уровне муниципалитетов, ни в Псковском областном Собрании депутатов.

«Николай Кузьмин в любом случае останется в моей команде и будет моим помощником, пусть даже пока и не будет официально устроен в штат», - заключил Дмитрий Пермяков.