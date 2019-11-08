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Фрик вам! Или псковская коллекция «неуловимых Джо»

08.11.2019 16:10|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Сегодня фриком быть модно. Это все Уорхол виноват. Стоило
ему заикнуться про «15 минут славы», как тут же на запись
образовалась очередь. Причем каждый был убежден, что в эти
15 минут непременно нужно изображать клоуна…».
С.Кинг

Накануне псковскую общественность изрядно повеселил «псковский казак» Игорь Иванов - персонаж, известный своими экстравагантными выходками. За развитием сюжета еще предстоит понаблюдать. А пока предлагаю поговорить об одном интересном социальном явлении.

За последние годы в общественно-политической жизни Пскова появилось новое явление - политические (или, вернее сказать, околополитические) фрики. Речь об организаторах и участниках акций протеста по различным поводам, завсегдатаях социальных сетей, которые ведут бесконечные онлайн-дискуссии и неизменно выступают против едва ли не всех традиционных участников политпроцесса. О чем бы ни шла речь, ответ будет всегда один: это - следствие ущербности политической системы и «во всем виноват режим». Как говаривал тургеневский нигилист Базаров, «мне приятно отрицать, мой мозг так устроен - и баста!» Вот и современным фрикам «приятно отрицать - их мозг так устроен».

Нелишне напомнить, что английское определение Freak  - это человек, помешанный на чем-либо. Есть и значительно более жесткий перевод, но не будем же мы обижать этих избранных. Справедливости ради нужно добавить, что Википедия (воспользуемся, пока ее не заменили Большой советской энциклопедией) дает еще одно значение, согласно которому фрик - это «человек, отличающийся ярким, необычным, экстравагантным внешним видом и вызывающим поведением, а также обладающий неординарным мировоззрением в результате отказа от социальных стереотипов». Как несложно понять, это определение имеет отношение к неформальным течениям в культуре и искусстве, где экстравагантное поведение, эпатаж и демонстративное пренебрежение правилами давно является фактически мейнстримом. Но вот в политике и общественной деятельности фрик выглядит столь же неубедительно и абсурдно, как борец греко-римского стиля в синхронном плавании. И проблема в общем только в том, что фрик совершенно не замечает всего этого абсурда и гротеска.

Нельзя сказать, что прежде ничего подобного у нас не было. Однако если еще лет 10 назад подобные персонажи из числа эпатажных маргиналов, изрядно развлекающих политический класс, были представлены в единичных экземплярах и выглядели как местная экзотика, то ныне их уже несколько десятков. В этом смысле псковская земля оказалась удивительно плодородна.

Дабы быть правильно понятым, сразу скажу: я совершенно не против этого. Более того - как человеку, работающему в двух общественно-политических СМИ, мне крайне выгодно, чтобы было больше акторов процесса. Больше героев - хороших и разных. И чем больше таких веселящих персонажей, тем больше тем для обсуждения. Хотя наши околополитические фрики вызывают скорее разочарование. Но в любом случае это явление заслуживает того, чтобы его рассмотреть и попытаться проанализировать.

Вообще откуда они взялись - эти нынешние псковские политические фрики? Тут необходимо обратиться к событиям конца 2016 - первой половины 2017 годов. В то время в Пскове появились отделение общественного движения экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского «Открытая Россия» и региональный штаб оппозиционера Алексея Навального. Ранее мало связанные друг с другом персоны - в основном блогеры-крикуны, проявлявшие интерес к общественно-политической жизни, начали кучковаться в рамках этих объединений.

Уже на первое собрание «Открытки» в декабре 2016-го пришли руководитель ликвидированного Минюстом общественного движения «Свободный берег» Игорь Батов, экс-руководитель «Правого дела» Василий Краснов, бывший депутат Гдовского районного собрания и бывший помощник бывшего главы района Алексей Малов и ряд других столь же состоявшихся в жизни и политике граждан. В общем тот еще вертеп из «сбитых летчиков» собрался.

Разумеется столь уважаемое собрание незамедлительно приступило к скрещиванию ежа с ужом в политическом смысле и дележу несуществующих полномочий. Достаточно интересно, что на то первое мероприятие в гостинице Old Estate пожаловал и руководитель псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Но быстро разобрался, что к чему, и впредь этой тусовки сторонился. Правду сказать, и сама региональная «Открытка» вскорости померла, так толком и не родившись. Что, кстати, говорит о несомненных организаторских «талантах» участников.

Так складывается, что полнейшее отсутствие организаторских способностей сопровождает псковских околополитических фриков в их повседневной деятельности. Практически одни и те же люди участвовали в создании псковской «Открытки» и «штаба Навального», плавно перетекали из одного проекта в другой. «Открытка» запомнилась исключительно «возней в партере» за пост руководителя организации. Вполне показательно, что проект прекратил свое бессмысленное существование вскоре после того, как избранная координатором Лия Милушкина вместе с супругом стала фигурантом резонансного уголовного дела.

Немногим лучше дела у их соратников из «штаба Навального», который с момента создания возглавляет Валентин Болдышев - человек, столь часто менявший принадлежность к общественно-политическим объединениям, что в его идейной стойкости не осталось ни малейших сомнений.

Деятельность руководимого им «штаба» столь незаметна, что даже всевозможные «душители свобод» и «охранники режима», поначалу изрядно переживавшие на этот счет, давно перестали обращать на нее внимание. Между тем сподвижники г-на Болдышева - сплошь занимательные персонажи, как будто сошедшие со страниц псковской энциклопедии политической фрикологии. Кроме уже упоминавшихся супругов Милушкиных, бывших помощников бывших глав районов и руководителей ликвидированных движений там присутствует экс-депутат Псковской гордумы 20-летней давности Вадим Гузинин, бывшее доверенное лицо Ксении Собчак, он же - бывший представитель «Гражданской инициативы», а сегодня лидер регионального отделения партии социальной защиты Виктор Широбоков. Некоторое время назад одним из наиболее заметных волонтеров движения был детский тренер по единоборствам Михаил Петров, в узких кругах известный как «физрук», но его поход к успеху прервал скоропостижный отъезд за рубеж, где Михаил, недолго думая, признался в шпионаже в пользу «путинской России», за что незамедлительно получил тюремный срок, отбыв который принял решение на Родину не возвращаться и переселился в Португалию. Что совершенно логично, ибо «раскачивать лодку» значительно проще, когда ты находишься у побережья Атлантического океана.

Вот, если у кого и были иллюзии относительно того, что движение разовьется, обретет многочисленных сторонников и станет заметной силой, то весь этот политический паноптикум их оперативно развеял. Конечно, столь талантливых деконструктивистов стоило поискать.

Главная причина такого исхода, прежде всего, в неготовности этой публики к серьезной политической работе. Неготовности или нежелании - это не столь важно. Одно дело тусить на смехотворных псковских митингах (на которых уже даже никого не задерживают, потому как правоохранители не раз имели возможность убедиться, что, говоря образно, «овощи не кусаются»), или же в режиме 24/7 страдать в социальных сетях от несовершенства устройства нашего маленького мирка. И совсем другое - пытаться этот «мирок» своими силами сделать чуточку лучше.

Но - нет. Среди этой дружной братии нет никого, кто стремился бы участвовать в реальной политике и в частности в выборах, занимался бы серьезно вопросами ресурсной обеспеченности, пытался бы конструктивно оппонировать власти, выступать с какими-то конкретными предложениями. И, надо сказать, этого никогда не будет. Потому как тут другое важно - хайп, крики, перебранки в сетях. Если добавить к этому практически полное невосприятие объективной реальности, неспособность различать полутона и видеть какие-то другие цвета, кроме черного и белого, системную зацикленность на негативе, абсолютный нигилизм, то портрет этого явления в общих чертах можно считать законченным.

Конкретные мероприятия лишь дополняют эту картину какими-то новыми штрихами. Взять тот же последний митинг протеста против строительства завода «Титан-Полимер» под Псковом - это же митинг не про «Титан-Полимер», не про политику, это просто какая-то ярмарка тщеславия, самолюбования и, не побоюсь этого слова, самоудовлетворения. Выходят какие-то абсолютно комичные персонажи, которые пытаются демонстрировать якобы политическую активность, красуются друг перед другом в надежде на то, что их заметят и напишут про их подвиги. Когда же их в упор не замечают - по-детски обижаются. Это ж надо, как заявил мне г-н Болдышев, у них на митинге выступал целый руководитель отделения партии (это он про г-на Широбокова, который, страшно сказать, местный лидер «партии социальной защиты»), а псковские СМИ всесторонне не осветили все перипетии сюжета.

И вот там они все очень активно и густо застрадывают, что их не замечают, про них не написали. Как спела когда-то «Машина времени»: «Мы отважные герои очень маленького роста... Мы бы всех их победили, только нас не замечают». Вот и политических карликов не замечают - а когда замечают, то делают это неправильно, и описываемая картина им не нравится.

Есть еще один тонкий момент. Практически все эти персонажи, которые сегодня кроют власть и систему последними словами, в разное время имели вполне тесные и дружеские отношения с государством. Буквально присасывались к нему, как ребенок к материнской груди. И совершенно не стеснялись обслуживать потребности этой системы, получая за это денежное вознаграждение. Но стоило только получить пинок под зад и утратить тесную материальную связь с бюджетными средствами, как незамедлительно наступало прозрение и «воцерковление».  Что называется - следите за руками: еще вчера в поте лица обслуживал систему, а сегодня - непримиримый и последовательный борец с режимом. Правда дальше высокопарных речей в социальных сетях дело не идет, но таков уж удел «пехотинцев диванной армии».

Не сомневаюсь  ни секунды, что этим «оппозиционным убеждениям» грош цена. Полагаю, большинство наших политических фриков просто мечтают кому-нибудь продать себя - хоть власти, хоть черту, лишь бы заплатили. Но увы, предлагают единицам. Вот, например, был такой яркий оппозиционный блогер, создатель небезынтересного телеграм-канала Алексей Малов. Целый год Алексей жег напалмом, резал правду в лицо, предельно жестко критиковал власть буквально по всем фронтам. Заметили где-то там Алексея и предложили небольшую, не очень заметную должность на муниципальной службе. И как по мановению волшебной палочки, «вся оппозиционность» мигом испарилась, а телеграм-канал наполнился невнятным унылым чтивом. Я, разумеется, не в упрек это Алексею. Материальные блага - такая штука, которой нелегко противостоять. Особенно если ты прямо с дивана активно борешься с режимом.

Единственный, кого бы я хотел выделить из этой когорты - это Николай Кузьмин, который на самом деле пытается что-то изменить своими силами. Сделал интересный ю-тьюб канал, баллотировался в депутаты и чуть было им не стал, а сегодня активно помогает жителям многоквартирных домов на Запсковье. Организует собрания жильцов, разъясняет им их права и обязанности, помогает в составлении юридически значимых документов. Без малейших сомнений согласился стать помощником депутата городской Думы, понимая, что это может принести реальную пользу конкретным людям.

Но увы - это исключение из общего правила. Остальным интереснее «диванная политика», поэтому они уже который год неистово выкладывают фото псковских развалин, постят демотиваторы, велеречиво рассуждая о том, что Псков застрял в далеком прошлом, и в условиях «кровавого режыма» нет у нас никаких перспектив. Спасибо, уважаемые «капитаны очевидность» - мы-то своими глазами все это не в состоянии увидеть…

Хороший вопрос - из-за чего все это происходит? Думаю, из-за того, что нет сегодня нормальных условий для политической активности. Вот эти ребята ее изобретают сами. Как умеют.

То есть: поляну зачистили - но природа не терпит пустоты, поляна не может быть пустой - и место все равно кто-то занимает. Обращали внимание: если поля не обрабатываются, в скором времени они зарастают борщевиком. Также и в политике - если на эту поляну не приходят нормальные участники политической деятельности, то политический класс в каком-то сегменте деградирует и на этом месте появляются политические «борщевики». Вместо реальной политики появляется ее дешевый суррогат, а персонажи действа предаются своему любимому занятию - самолюбованию и самоудовлетворению. И, как говорится, флаг им в руки…

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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