Общество

Участницы конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» побывали в пансионате «Кривск»

Участницы 15-го юбилейного конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» побывали в пансионате «Кривск».

Программа пребывания финалисток состояла из двух частей — отдыха и фотосессии на территории пансионата и яркого гала-шоу для отдыхающих гостей в пансионате «Кривск».

По мнению организаторов конкурса, вторая часть получилась интересной и яркой. В рамках гала-шоу зрительским голосованием была определена победительница в номинации «Мисс пансионат "Кривск"», которая получит сертификат на две персоны на встречу нового 2020 года в пансионате. Победу одержала участница конкурса Александра Сергеева.

фото Татьяны Родиной