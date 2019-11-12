Общество

Участницы конкурса «Мисс Псков 2019» приняли участие в фотосессии в купальниках

Участницы 15-го юбилейного конкурса «Мисс Россия - Мисс Псков 2019» посетили аквапарк «Акваполис», в котором превратились в русалок и устроили фотосессию в купальниках.

Стоит отметить, что участницы попали в настоящее лето, где постоянно +30. Этот факт усложнил работу и моделям, и фотографам.

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«Несмотря на жару, кто-то смог передать горячий нрав русалки, а кто-то отразил в образе игривую натуру сирены. Предлагаем вам самим оценить итоги коллективного труда визажистов, стилистов, моделей и фотографов», - призывают организаторы фотосессии.

Видеоотчет о том, как проходила съемка в аквапарке «Акваполис» можно посмотреть сегодня в рамках Beauty blog на телеканале «Первый Псковский» в 20:00 и в 22:30.