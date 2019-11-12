Общество

Участницы проекта «Мисс Псков» готовятся к большому гала-шоу в «Хилово»

Участницы проекта «Мисс Псков - Мисс Россия» готовятся к большому гала-шоу, которое пройдет в санатории «Хилово» в пятницу, 15 ноября.

В рамках программы участницы покажут несколько дефиле, в том числе запланированы выходы в вечерних платьях и купальниках. В программе предусмотрен конкурс, в котором участницы расскажут о себе. Также на суд зрителей будет представлен коллективный танцевальный номер финалисток конкурса.

Зрители гала-шоу смогут определить победительницу в номинации «Мисс санаторий Хилово», приняв участие в зрительском голосовании.

Начало мероприятия в 19.30. Гала-шоу пройдет в кино-концертном зале санатория «Хилово»