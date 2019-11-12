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Общество

На научной конференции озвучили подробности зверств эстонских карателей под Псковом

14.11.2019 17:20|ПсковКомментариев: 1

Сегодня, 14 октября, на II Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV Псковские архивные чтения), директор ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области» Валерий Кузьмин огласил подробности из рассекреченных ФСБ России по Псковской области уголовных дел о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны. 

«Та работа, которую начала проводить Федеральная служба безопасности по рассекречиванию документов, - это важная работа, теперь мы знаем конкретные цифры, знаем об огромном количестве жертв, которое было установлено комиссией, расследовавшей уголовное дело сразу после освобождения Псковской области. Мы понимаем, что это далеко не окончательные цифры, ведь у многих преступлений не было даже свидетелей, которые могли бы рассказать, что здесь произошло и сколько людей погибло. Мы понимаем, что за каждым преступлением стоит какой-то конкретный преступник».

Он напомнил, что с августа 1941 года по июль 1944 года территория Псковской области была оккупирована. В целях поддержания власти на оккупированной территории были организованы карательные отряды для подавления сил сопротивления, для выявления партизан, для уничтожения мирных граждан и проведения геноцида.

Согласно обобщенным сведениям, были убиты более 12 тысяч мирных жителей, более 371 тысячи военнопленных, побоям и насилию подверглись более 6 тысяч человек, а количество угнанных в рабство оценивается в 150 тысяч человек. В Великолукской области убито 6 тысяч мирных граждан, 21 тысяча военнопленных и более 40 тысяч было угнано в рабство.

Директор архива напомнил, что на территории Псковской области строили концентрационные лагеря, в которые отправляли людей, без причин и доказательств какой-либо вины. В Псковском районе такой лагерь располагался недалеко от Моглино. Опрошенные комиссией свидетели - бывшие заключенные лагеря, жители деревни, отмечают, что там был установлен тюремный режим, широко применялись пытки, истязания и массовые расстрелы. Показания свидетелей подтвердились при проведении раскопок, в 10 ямах-могилах было обнаружено 107 трупов, среди которых 14 мужских, 57 женских, остальные дети. Экспертами были обнаружены огнестрельные повреждения на черепах, а на большинстве детских трупов были обнаружены переломы костей черепа, что говорит о травмах, нанесенных тяжелым тупым предметом, либо об ударе ребенка головой обо что-то твердое.

Свидетель из деревни Моглино лично видел, как весной 1942 года возле деревни было расстреляно два отряда цыган и евреев, среди которых были старики, женщины и дети.

Места массовых захоронений фиксируются и на других территориях Псковской области. Например, в мае 1942 года в Новоржевскую тюрьму были сосланы 200 цыганских семей, преимущественно среди них были старики, женщины и дети. В тюрьме их подвергали жестоким пыткам и издевательствам. В свидетельских показаниях значится, что на дороге находилось огромное количество убитых и замученных трупов цыган. «У многих трупов не было голов, повсюду валялись отрубленные руки и ноги, выдранные из женских голов, во время пыток, пряди волос, грудные дети лежали убитые вместе с их матерями», - приведена цитата из рассекреченного уголовного дела.

Широко применялось уничтожение больных людей. Достаточно известная история про Черняковицы, где было умерщвлено 500 душевнобольных при помощи яда. В Новосельском районе немецкие войска увезли из инвалидного дома 120 человек, а оставшихся 75 человек расстреляли.

Также есть показания о том, что людей морили голодом, уничтожали целые деревни. По Псковскому району из 406 деревень 325 были полностью сожжены. Чтобы заставить людей работать, их истязали.

ФСБ России по Псковской области рассекретило некоторые материалы уголовных дел, пролив свет на отдельные эпизоды, которые удалось довести до суда в 1967 году. Частично данные материалы и ранее были доступны для исследователей. Дело о преступлениях Арнольда Веедлера, Эриха Лепметса, Эдуарда Торна, которые охраняли лагерь в деревне Моглино для военнопленных, а также исполняли приказы руководства о расстрелах, содержит 6 томов. В деле содержатся материалы об обвиняемых, их портреты, допросы, протоколы очных ставок, материалы комиссий и протоколы показаний свидетелей, обвинительное заключение. Каждый том уголовного дела состоит примерно из 300 листов.

Все преступления, описанные в уголовном деле, очень похожи, и, как правило, совершались одновременно всеми тремя обвиняемыми. Арнольд Веедлер во время оккупации Эстонии немецкими войсками вступил в их ряды добровольцем в августе 1942 года, никакое специальное обучение не проходил, просто дал присягу, получил форму и был отправлен в Псков. В марте 1943 года он приехал в Моглино и стал там охранником. Он неоднократно выезжал на место расстрела граждан, забирал из лагеря людей и увозил их, в лесу людей делили на небольшие 5-6 групп и расстреливали. Расстрелом занимались все те же охранники, они же и закапывали тела. За один день было вывезено около ста человек, в основном - это старики, женщины и дети. За все время лишь одному человеку удалось сбежать, но его так и не нашли. Такие действия повторялись неоднократно, в следующий раз на то же место вывезли порядка 50-60 человек, по показаниям, все они были евреями. На допросе Веедлер заявил, что не считал, сколько людей он убил, признавшись в том, что стрелял из автомата, никакой подсчет никто не вел. Также он рассказал, что тяжело ему было только в первые разы, а затем он привык и делал это механически.

В делах также описан случай, как группу заключенных отправляли в Солонковский лагерь, при этом сбежало 14 человек, охранники их нашли, вернули в лагерь и провели показательную казнь. Их расстреляли в примерно 50 метрах от забора лагеря, при этом все заключенные находились на улице, чтобы могли за этим наблюдать.

В материалах про Эриха Лепметса отмечалось, что он проявлял особую жестокость, без повода избивал прикладом заключенных. А осенью 1943 года он по собственному желанию перешел в карательный отряд.

Также было рассекречено еще одно дело, где изучалось сотрудничество с немцами на оккупированной территории. Там видно, насколько обширна была сеть осведомителей, которая действовала на территории области. Понятно, что немцам для устрашения необходимо было располагать информацией. В функции агентов на территории города входило информирование о настроениях среди жителей, составление списков убитых, информирование о планах партизан. Например, стало известно о деятельности Готриба Дитте - гражданина СССР, родом из Германии. Он был взят в плен немцами, а затем переведен в Псков и работал переводчиком на бирже труда, став свидетелем многих зверств на территории области. По его показаниям, один житель Пскова числился в SD (Служба безопасности рейхсфюрера СС) переводчиком, но лишь формально, так как в его обязанности входило следующее: он одевался в крестьянские одежды, ходил по деревням, где встречался с людьми и получал у них информацию. В делах содержится информация о жителях, которые вербовали людей, искали информацию о партизанах. Нужно сказать, что большая часть завербованных представляли собой людей, которые неоднократно преступали закон, зачастую ими руководила жажда наживы, такие люди фактически добровольно приходили к оккупационным властям и предлагали свою помощь.

Например, Иван Зотов 1901 года рождения после начала войны с оккупированный территории попытался перебраться в Ленинград, но в одной из деревень Псковского района кто-то его «сдал». Затем он был арестован, ему предлагали щедрое вознаграждение за сотрудничество, он согласился, а потом связался с партизанами и снабжал немецкие власти дезинформацией. Через какое-то время это вскрылось, он был помещен в тюрьму, откуда его забрали партизаны, и до конца войны он воевал с партизанами.

Отмечается, что рассекреченные документы нуждаются в детальном анализе.

Напомним, организаторами конференции выступили администрация Псковской области, Псковский государственный университет, Государственный архив Псковской области и Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. Ее участниками стали известные ученые, историки, работники архивов России и зарубежья, а также представители власти.

Источник: Псковская Лента Новостей
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