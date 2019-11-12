Общество

ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом. На предоставленных РИА Новости ста страницах содержатся показания тех, кто стал свидетелем многочисленных казней и пыток, есть показания и самих палачей.

По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, и эстонских карателей активно задействовали на оккупированной Псковщине.

В уголовном деле под номером С-17412 в выдержках из шести томов приводятся показания трех карателей, действовавших в лагере. Еще один свидетель из числа бывших охранников приводит подробные детали расправ - массовых расстрелов, показательных казней, пыток.

В акте от 29 марта 1945 года указывается, что лагерь для военнопленных был организован вскоре после оккупации города и района на территории бывшей погранкомендатуры. В нем содержались как военные, так и мирные граждане.

В материалах дела рассказывается и об устройстве лагеря. Худшие условия быта были у военнопленных. Первую партию из почти 300 военнопленных пригнали в ноябре 1941 года. «За зиму 1941-1942 годов от холода и голода в лагере "Моглино" из 280 человек осталось в живых около 20», - говорится в рассекреченных документах.

В акте 1945 года приводятся и показания свидетелей - жителей окрестных деревень, ставших очевидцами расправ и издевательств. Так, одна женщина видела, как заключенных избивают плетками и резиновыми палками. Как ей сказали, они хотели обменять выданное мыло на хлеб. Другой свидетель говорит, что все лагерники были обречены - постоянный голод, холод и террор.

Убийства лагерников

Главный свидетель рассказывает, что осенью 1942 года из лагеря вывезли около 170 цыган, стариков, женщин, детей. Всех расстреляли недалеко от Пскова. Весной 1943 года в четыре автомобиля погрузили около 70 евреев - также стариков, женщин, детей. Их всех также расстреляли недалеко от Пскова. Летом 1943 года расстреляна еще одна группа цыган, на этот раз 23 человека. Летом 1943 года из лагеря вывезли еще около 70 евреев. Со слов свидетеля, их расстреляли немцы.

Имена преступников

В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.

На ста страницах дела - больше десятка фамилий: Кайзер, Тоомпере, Блекман, Саабас, Кайтс, Кург, Охврилла, Вайнло, Алла. Также приводятся показания еще троих. Они датированы 1967 годом. Это Арнольд Веедлер, Эрих Лепметс, Эдуард Торн, которые охраняли лагерь в деревне Моглино для военнопленных, а также исполняли приказы руководства о расстрелах. Каждый признается, что участвовал в расправах. Они называют оружие, из которого убивали людей. При этом точное количество жертв не приводится. Однако из разрозненных данных понятно, что речь идет о сотнях убитых.

Приводится в документах и описание того, как и где проводились расстрелы. Правда, ни один из обвиняемых не смог припомнить точных мест захоронений из-за «лет, которых прошло много». При этом в карточках, которые хранились в картотеке Эстонской полиции безопасности оккупационного периода, каждый из них называл себя верующим - лютераненом. Веедлер, Лепметс и Торн были расстреляны по решению советского суда 26 февраля 1968 года.

Также в документах указывается, что каратели с фамилиями Сепп, Коллина, Похл, Плесс, Лулло, Ефимов, возможно, избежали уголовного преследования, потому что не было установлено их местонахождение. Дело против них после войны выделили в отдельное производство. В рассекреченной документации нет конкретных данных об этих людях и информации о том, понесли ли они в итоге какое-то наказание.

Отметим, 14 и 15 ноября на базе Псковского государственного университета пройдет Вторая Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV «Псковские архивные чтения»).

На форуме известные историки России и зарубежья, представители власти обнародуют общественности уникальные рассекреченные архивные документы о военных преступлениях нацистских карателей из эстонской полиции безопасности по уничтожению советского мирного населения на территории Псковской области.

Псковские историки расскажут, как формировался фонд партизанских документов в Пскове, в чем проблема «фальсификации истории» в современном мире, и как в нашем регионе реализуется проект «Архив - живая память поколений». Также ученые обсудят проблему ущерба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками разным областям страны, представят войну на основе фотохроники военных лет и воспоминаний участников, а также расскажут об истории Псковского края в архивных документах.