Общество

Объявлен конкурс на разработку эмблемы Псковского района с логотипом к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района проводит конкурс на разработку девиза праздника, эмблемы Псковского района с логотипом к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Творческие работы победителей, отобранные оргкомитетом конкурса буду использованы для графического и шрифтового оформления внешних и внутренних документов, презентаций, раздаточной, рекламной и сувенирной продукции, а также девиза, используемого для оформления мероприятий празднования в Псковском районе.

Конкурс проводится с 15 ноября по 15 декабря.

Работы направлять в МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» по адресу г.Псков, ул.Школьная, 26 или на электронный адрес http://org509@pskovedu.ru.