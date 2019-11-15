Общество

«Союз Женщин России» попросил власти помочь с финансированием благоустройства Лямоновского парка в Красногородском районе

Председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз Женщин России» Наталья Никифорова от имени женщин региона обратилась к депутатам Псковского областного Собрания с просьбой поддержать предложения союза, в частности по приведению в порядок Лямоновского парка в Красногородском районе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свои предложения она озвучила сегодня, 15 ноября, на публичных слушаниях по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

По ее словам, предложение по Лямоновскому парку назрело в течение уже нескольких лет. «Мы понимаем, что на все денег не хватает, тем не менее, хотелось бы, чтобы очень достойная культурная территория получила поддержку», - отметила Наталья Никифорова.

Она напомнила, что Лямоновский парк располагается на приграничной территории и в этом году отметил 195-летие. «Это место могло быть стать вторым знаковым для области после Пушкиногорского заповедника. Наши женщины совместно с местными органами власти могли бы помочь привести эту территорию в порядок. По крайней мере прибрать территорию и засыпать гравием дорожки. Сделать это место достойным для посещения», - поделилась Наталья Никифорова.

Председатель комитета по финансам региона Татьяна Баринова в свою очередь призвала неравнодушных к судьбе парка граждан быть более инициативными в части подачи заявок на федеральное финансирование. Она порекомендовала использовать опыт Опочки, где был получен грант в 50 млн рублей на благоустройство Городского вала.

«Давайте сначала использовать все федеральные средства и небольшое софинансирование со стороны областного бюджета. И это могут быть не просто какие-то небольшие работы, а комплексный подход, который позволит создать красивую благоустроенную территорию», - заключила глава финансового комитета.