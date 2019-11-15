Общество

Очень хорошо, качественно, - Михаил Ведерников оценил оплаченную Leroy Merlin спортплощадку у псковской школы №47

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил спортивную площадку у Псковской средней школы № 47. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, 16 ноября площадку губернатору представил директор учебного учреждения Андрей Мануйлов.

«Во время модернизации школы, которая прошла в 2012 - 2014, в проект не вошел ремонт школьного стадиона. В 2019 году компания Leroy Merlin, которая строит в Пскове гипермаркет, инвестировала в строительство спортивной площадки около 8 миллионов рублей», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что теперь рядом со школой располагается футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для игры в баскетбол и волейбол, турники для занятий воркаутом. Для школьников на спортивной площадке будут проводить внеклассные занятия специалисты центра «Юность». Проект был разработан таким образом, чтобы его могли использовать и другие учебные учреждения.

«Сделано очень хорошо, качественно», - подытожил Михаил Ведерников.