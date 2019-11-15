Общество

Что ответили в Росимуществе на требование принять меры по обеспечению сохранности Гремячей башни, узнают общественники

Общественный совет при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области направил официальное письмо на имя руководителя профильного ведомства Натальи Тихомировой с просьбой придать огласке ответ Росимущества на официальное требование принять меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Гремячая башня» и «Здание хлебопекарни».

Напомним, уникальная башня XVI века пострадала в результате октябрьского урагана в Пскове: с памятника сорвало кровельные листы. 1 ноября стало известно о том, что региональный комитет по охране объектов культурного наследия направил соответствующие документы в Межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований по содержанию и сохранению объекта культурного наследия. Эти требования закреплены федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Росимущество).

«Регистрируя очередное письмо в секретариате Комитета, я встретилась с Натальей Владимировной (Тихомировой - от ред.) и спросила, есть ли новости по ответу из Росимущества, - пояснила нам председатель Общественного совета Наталья Савицкая. - Она сослалась на внутренний характер подобных документов и необходимость письменного запроса на предоставление информации. Мы оформили этот запрос. Теперь будем ждать ответ, который нам должны дать в течение ближайшего месяца».