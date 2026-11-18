Финалистки проекта «Мисс и Миссис Псков - 2026» посетили мастер-класс, организованный меховым ателье Светланы Шумейко, который прошел в центре загородного отдыха «Лукоморье», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фотографии: Медиа Объединение «Сей-час»

Бессменный руководитель ателье Светлана Шумейко помогла всем участницам сделать эксклюзивные меховые брелоки и сувениры.

Помимо этого, Светлана Шумейко обсудила с финалистками вопросы, которые их волновали.

«В теплой и дружеской обстановке прошла еще одна яркая встреча участниц нового сезона», — заключили организаторы.

Напомним, полуфинал фестиваля состоится 8 ноября, а финальное шоу главного фестиваля красоты в Пскове состоится 28 ноября в СРП «Простория».

Соведущей финального шоу «Мисс и Миссис Псков-2026» станет певица и модель Анна Каалшникова.