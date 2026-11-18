Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в работе Ассоциации руководителей территориальных объединений профсоюзов Северо-Западного федерального округа, заседание которой состоялось сегодня, 18 ноября, сообщили в организаци.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В рамках заседания участники обсудили насущные вопросы: социально-экономическую ситуацию и рынок труда в регионах, риски социально-трудовых конфликтов, семьецентричность в работе трёхсторонних комиссий (соцпартнёрство), лучшие практики координационных советов на местах.

Как отметили в организации, в ходе работы принято важное решение: провести анализ региональных законов в сфере труда и инициатив об ответственном ведении бизнеса. Цель — закрепить максимальное профсоюзное участие в этих документах.