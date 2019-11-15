Общество

Фракция ЛДПР в рамках бюджетных консультаций встретилась с Михаилом Ведерниковым

В рамках работы над проектом областного бюджета на предстоящий трехлетний период в Псковском областном Собрании депутатов проходят консультации парламентских фракций с губернатором области Михаилом Ведерниковым. На встречу с главой региона фракция ЛДПР пришла в полном составе: Антон Минаков, Сергей Литвиненко и Юрий Павлинов. В обсуждении бюджета также участвовали спикер областного Собрания Александр Котов и профильные заместители губернатора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного парламента.

Предваряя обсуждение конкретных параметров бюджета, Михаил Ведерников поблагодарил депутатов за совместную работу. «Несмотря на разную фракционность областное Собрание депутатов работает как единый механизм, более того, как единый механизм с администрацией области. Это даёт нам возможность оперативно принимать необходимые решения, в том числе для участия в федеральных программах и проектах», - обратился к парламентариям губернатор.

Затем глава региона обозначил основные приоритеты главного финансового документа области – как и прежде, наибольшая доля бюджетных расходов связана с выполнением социальных обязательств. Также Михаил Ведерников проинформировал о дополнительных федеральных средствах, которые пока не отражены в проекте бюджета, о положительной динамике по снижению абсолютных показателей государственного долга Псковской области, о планах по развитию точек роста региона и привлечении в область педагогических и медицинских кадров.

Вопрос руководителя фракции ЛДПР Антона Минакова, который он сформулировал на основании обращения избирателей, также касался здравоохранения. Депутат рассказал губернатору о жалобах граждан на недостаточное количество кардиологов и отсутствие кардиографов в районах и волостях. «У нас даже в областной больнице 40 кардиологических коек, а реальная потребность минимум в два раза больше», - привел цифры Антон Минаков.

Михаил Ведерников признал наличие проблемы: «Вопрос и в качестве оборудования, и в квалификации врачей, и в уровне нагрузки». В рамках разговора о проблемах в сфере здравоохранения, губернатор рассказал о реализации программы по развитию первичного звена: «Наша главная задача – сделать доступной для населения первичную диспансеризацию, чтобы выявлять кардиологические, онкологические и другие заболевания на начальном этапе, когда человеку можно оказать своевременную квалифицированную медицинскую помощь».

Депутат Сергей Литвиненко спросил губернатора о развитии транзитного потенциала региона: «В настоящее время все операции с грузами, проходящими по территории Псковской области, осуществляются в сложившихся центрах перераспределения и логистики, не приносят области экономического эффекта. Может пора обратиться в федеральное правительство по оформлению товаров на границе? Это даст дополнительные налоговые поступления нашему региону».

«Это действительно регулируется на федеральном уровне, и я не думаю, что сейчас по этому вопросу может быть принято какое-то принципиальное решение», - ответил Михаил Ведерников. Тем не менее, губернатор подчеркнул важность развития транзитного потенциала региона и поделился перспективными планами по созданию перегрузочного узла на территории особой экономической зоны «Моглино».

О мерах по поддержке малого и среднего предпринимательства спросил главу региона депутат Юрий Павлинов. «Через фонд гарантий и развития предпринимательства в этом году малому бизнесу выдано микрозаймов на сумму 120 млн рублей. Наши предприниматели активно пользуются этим инструментом», - ответил Михаил Ведерников. Губернатор заверил, что в связи с востребованностью такой меры поддержки, микрокредитование будет наращиваться.

В заключение руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков от лица однопартийцев поблагодарил губернатора за проделанную работу. «Мы видим положительную динамику по бюджету», - констатировал парламентарий.

Окончательное решение о поддержке проекта закона об областном бюджете, по словам Антона Минакова, будет принято фракцией после завершения работы согласительной комиссии.