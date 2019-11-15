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Ирина Богачева: Цифры, заложенные в проект бюджета Псковской области на 2020 год, вселяют оптимизм

В Псковском областном Собрании началась плотная работа над региональным бюджетом на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов. Накануне прошли встречи всех фракций регионального парламента с губернатором Михаилом Ведерниковым и представителями исполнительной власти. Итоги обсуждения проекта бюджета на встрече фракции «Единая Россия» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировала депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева.

- Ирина Михайловна, накануне состоялась встреча фракции с губернатором, где обсуждался проект областного бюджета и основные направления расходования бюджетных средств. Спикер областного Собрания Александр Котов, комментируя итоги обсуждения, заявил, что проект бюджета уже представлен депутатам в таком виде, что его можно принимать в первом чтении. Какова ваша оценка документа?

- Это событие наиважнейшее. В конце каждого года администрация Псковской области представляет проект бюджета. К этому событию мы готовимся, решаем какие-то вопросы, назревшие у себя в муниципалитете. Обсуждаются проекты бюджетов муниципалитетов, и на этом фоне первое чтение - цифры расходов и доходов бюджета - имеют принципиальное значение. Можно сделать вывод о том, как мы будем жить в следующем году, и какие задачи мы можем поставить перед собой и выполнить. Цифры, которые вчера были озвучены Михаилом Юрьевичем, вселяют оптимизм: много о чем можно будет в следующем году думать и реально решать. Поэтому я считаю, когда Александр Алексеевич Котов комментировал вчерашний доклад губернатора, он был абсолютно прав.

- Впереди работа согласительной комиссии. Последние годы спикер Александр Алексеевич Котов, участвуя во всех заседаниях этого совещательного органа, озвучивал мнение, что пора перестать из года в год одни и те же (как правило, очень массивные, финансово емкие или зависящие от проблем, лакун федерального законодательства) наказы избирателей обсуждать, спорить, плодить мечты. Нужно сконцентрироваться на реальности, а она такова, что денег мало, проблем много, нужно реально смотреть на вещи. Вы разделяете эту точку зрения? С каждым годом, по вашим наблюдениям, становится труднее верстать бюджет?

- Александр Алексеевич абсолютно прав. Проблем очень много, и одномоментно их не решить. Но работа в одном направлении и администрации, и депутатов, которые озвучивают назревшие проблемы населения, имеет свой положительный итог. Вчера губернатор докладывал о том, что у него достигнуто соглашение с правительством по софинансированию федеральных программ. Доля софинансирования для Псковской области будет составлять всего 1%, а, так как бюджеты всех уровней программные, для нашего региона это имеет колоссальнейшее значение. Мы не могли себе позволить участвовать во многих федеральных программах именно из-за достаточно большой доли софинансирования, и таких денег у региона не было.

- А теперь, соответственно, возможности псковского региона по привлечению федерального финансирования расширяются?

- Да. Эта возможность позволит нам участвовать в максимальном количестве программ. Как сообщил губернатор, профильные комитеты работают в этом направлении. Решение не одномоментное, складывается из многих составляющих. И губернатор проделал колоссальную работу, обсудив с правительством, в том числе с председателем правительства, особенности нашего региона, получаемые им субсидии в связи с тем, что у нас большая часть налоговой базы состоит из акцизов. Это кропотливая, многоступенчатая работа, и спикер областного парламента как раз подчеркивал, что мы должны работать в тесном взаимодействии друг с другом.

Год назад так же на встрече фракции «Единая Россия» с губернатором поднимались самые животрепещущие темы, требовавшие быстрого решения, и в течение этого года они были решены. Это в том числе погашение долга по субсидиям перед предприятиями ЖКХ, благодаря чему достаточно много предприятий избежали банкротства, и индексация социальных льгот. Поднималась тема отсутствие мобильной связи. У нас есть много территорий, которые мобильной связью не покрываются, и вчера Михаил Юрьевич докладывал о принятом решении по дополнительным антенно-мачтовым сооружениям. Речь, в частности, шла о Новоржевском районе, но меня тоже это касается, потому что часть Островского района тоже не покрывается сотовой связью. Очень много тем, которые в процессе этого обсуждения будут потом выноситься на согласительную комиссию. Когда губернатор начинал работать, он делал акцент на наказах избирателей. Мы должны не просто их слышать, но и транслировать их администрации.