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Общество

Ирина Богачева: Областной закон о наказах избирателей эффективен

20.11.2019 16:15|ПсковКомментариев: 0

Одним из ключевых направлений работы Псковского областного Собрания является выполнение наказов избирателей. Областной закон «О наказах избирателей», устанавливающий порядок внесения, учета, обобщения, рассмотрения и организации выполнения наказов избирателей, был принят региональным парламентом 21 апреля 2011 года. Насколько эффективно он работает, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировала депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева.

- Ирина Михайловна, закон о наказах избирателей достаточно тяжелый, он принят в 2011 году и, как показала практика, не совсем работает. Часто население получает от исполнительной власти однотипные ответы, что денег на выполнение конкретных просьб нет. Напомню, что обычно избиратели доносят свои проблемы и просьбы до вас, депутатов, вы транслируете их на исполнительный уровень власти, а там уже говорят, как можно помочь. И Александр Алексеевич Котов, председатель областного Собрания, у нас в студии высказал мнение, что тяжело этот закон исполнять, поскольку накопилось много наказов за предыдущие годы, которые переходят из года в год, как тяжелое наследство. И поэтому сначала нужно выполнить те наказы, которые давно остаются невыполненными, а потом уже браться за новые. Согласны вы с таким посылом?

- Конечно. Я являюсь депутатом областного Собрания в третьем созыве и по своему округу могу привести примеры наказов, которые со мной шли с первого созыва. В частности, ремонт цепных мостов - вот вам пример наказа, который волнует любого жителя района, даже, может, всей области. Он был трудно исполним, так как очень ресурсоемкий. Это объект культурного наследия, который требовал большого внимания, проектирования и участия всех уровней власти. На сегодняшний день можно говорить, что он начал исполняться. Но это мой третий созыв! И таких наказов, которые могут быть очень ресурсоемкие и на которые трудно сразу найти источник финансирования, достаточно много. А иногда выполнение наказов требует времени.

- А иногда сталкиваются с лакунами в федеральном законодательстве, то есть совершенно не разрешимая на данный момент задача.

- Закон и принимался с той целью, чтобы наказы не забывались, не уходили в прошлое и оставались на постоянном контроле у депутатов. Когда работает согласительная комиссия по бюджету, она тоже начинает работу именно с наказов избирателей.

- А как вы вообще оцениваете систему наказов избирателей? Механизм их исполнения эффективен?

- Это сегодня один из способов обращения населения к власти там, где требуются системные законодательные решения. Я считаю, он эффективен. Он должен быть. Сам по себе закон хороший, а дальше дело уже в его исполнении и финансировании.

- Ирина Михайловна, хотелось бы вернуться к наказу, о котором вы уже упомянули - реконструкция цепных мостов в Острове. При таком малом количестве бюджетных средств и огромном вале социальных проблем кому-то может показаться, что это не самый второстепенный проект. Тем не менее, вы говорите, этот вопрос остро стоит три ваших созыва. Что могут дать Острову реконструированные мосты?

- Это дорогостоящий проект. Деньги на это добывались не региональные, а федеральные. Требовались усилия, чтобы попасть в федеральную программу. Поэтому, раз такая программа есть, почему бы в нее не попасть при нормальной подготовке документации? Нужны ли мосты? Нужны. Пока мы помним свою историю, пока бережем дом, в котором мы живем, у нас есть какие-то перспективы на светлое будущее.

- Хорошо, когда у народа есть история с географией, в данном случае с привязкой к Островскому району. А когда она подкреплена перспективой развития туризма и экономики...

- Если уйти далеко в сторону, перед нами ставится задача привлечь в регион новые кадры, например, в здравоохранение. Семьи специалистов приезжают к нам смотреть не только на потенциальное рабочее место, но и на то, что в городе есть интересного, какая у него связь с другими, более крупными городами. Все это настолько взаимосвязано, что все действия, которые предпринимаются по благоустройству населенных пунктов, имеют колоссальнейшее значение. Это то, что называется качеством жизни, комфортностью условий. Мосты в той же теме.

Теги: #псковское областное собрание #наказы избирателей
Источник: Псковская Лента Новостей
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