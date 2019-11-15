Общество

Псковская продукция будет представлена на XVII Международной дипломатической Рождественской благотворительной ярмарке в Литве

Продукция предприятий и мастеров Псковской области по приглашению посольства Российской Федерации в Литовской Республике будет представлена на XVII Международной дипломатической Рождественской благотворительной ярмарке, которая состоится 30 ноября этого года в Вильнюсе (Литва). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Наряду с вильнюсцами и гостями Литвы это мероприятие, которое будет проходить под патронатом супруги президента Литвы, посещают официальные лица, представители деловых кругов, журналисты. Псковские производители не первый год принимают участие в ярмарке, и уже сложилась добрая традиция участия. В прошлые годы продукция производителей Псковской области вызвала большой интерес у многочисленных посетителей российских стендов.

В этот раз в ярмарке будет участвовать продукция ОАО «Псковский хлебокомбинат» (фирменное печенье «Фламенко» и «Румба», псковские баранки), государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. Вернера Петера Шмитца» (фирменные льняные сумки и деревянные пазлы, упакованные в крафтовые подарочные коробочки) и мастера Ольги Погореловой (галстуки-бабочки ручной работы).

Участие продукции псковских производителей и мастеров в благотворительной ярмарке в Литве - хорошая возможность заявить о своих товарах на международном рынке и наладить новые рынки сбыта.