Общество

Ирина Богачева: Псковская область находится у той черты, когда кадры в здравоохранении решают почти все

На сегодняшний день Псковская область находится у той черты, когда кадры в здравоохранении решают почти все. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказала депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева, комментируя возможные способы решения кадрового вопроса в псковском здравоохранении.

- Ирина Михайловна, многие связывают проблемы в этой сфере с нехваткой медицинских кадров. Этот вопрос остро стоит по всей стране, и Псковская область - не исключение. Какова сейчас у нас ситуация и перспективы решения кадрового вопроса?

- Действительно, никакой реформы невозможно без притока кадров. Ситуация в районах несколько хуже, чем в городах - трудно привлекать молодых специалистов только работой, надо создавать условия, чтобы они хотели остаться у нас работать. Сейчас изменилась система подготовки кадров в здравоохранении. Не хочу ее комментировать, поскольку она только началась. Упростит она нам возможность привлечения кадров или не упростит, пока вопрос. Но что я могу сказать: усилия по привлечению кадров должны быть не только в одной отрасли, а вообще со стороны всего населения. Прибывает в район молодой врач - и все население должно быть кровно заинтересовано в том, чтобы он остался работать в этом населенном пункте.

Например, целевик, то есть выпускник школы данной территории, который уехал с целевым направлением, отучился 6 лет и возвращается в родную деревню на три года врачом-стажером. Через три года - а если ему повезет, то, может, и меньше - он уедет учиться в ординатуру, и после этого вернуть его еще более сложно, чем вернуть целевика в район. У нас идет движение специалистов из районов и городов в более крупные города, и на это влияет не только зарплата, но и интенсивность труда, отношение населения к работе медработника. Это такой комплекс проблем! В советское время был лозунг «Кадры решают все». На сегодня мы находимся именно у той черты, когда кадры в здравоохранении решают почти все. Очень много мероприятий, направленных на привлечение специалистов. Это и программа «Земский доктор», расширенная населенными пунктами численностью населения до 50 тысяч - с прошлого года. У нас в регионе работает система подъемных для приезжих специалистов. Большое внимание администрация области уделяет предоставлению жилья привлекаемым специалистам. Опускать руки нельзя. Работать нужно, и если в больнице нет того или иного специалиста, больница должна предпринять все усилия, чтобы он был.

Кроме того, нынешний Минздрав приветствует такую тему как договорные взаимоотношения из частных клиник, и мы уже начали работать в этом направлении. Это доктора, которые ушли из госучреждений, и надо сейчас предпринять все усилия, чтобы хотя бы на договорной основе вернуть их в госучреждения.

- Ирина Михайловна, основа здравоохранения во многом заключается в передаче знаний и опыта из поколения в поколение. Раньше в поликлиниках и больницах были наставники, и молодой специалист ходил за своим наставником, как нитка за иголкой. Действует ли такая система наставничества сейчас? Ведь нельзя допускать, чтобы молодой врач, приезжая работать в населенный пункт, оставался один.

- Очень важный вопрос. Выпускники, закончив институт, приезжают не врачами узких специальностей, а врачами общей практики. Они обязательно должны работать рядом с наставником. Это абсолютно необходимое условие, и этого молодого специалиста никогда не отправят туда, где он будет один. Это очень важная тема, мы получаем абсолютно разных специалистов по уровню подготовки. С кем-то нужно заниматься чуть ли не каждый час, кто-то быстрее адаптируется, но на время адаптации они обязательно с наставниками.

- На фоне кадрового голода в сфере здравоохранения Псков ГУ замахнулся на медфакультет. Вы видите результативность этих планов и работы медучилищ, которые существуют в нашем регионе?

- Я поддерживаю идею создания медфакультетов. Пошли таким путем, что сначала открыли медкибернетику, потом уже лечебное дело. Это надо было делать давно. Положительный пример - Новгородская область. Мы получаем специалистов из новгородского университета. Это достойные специалисты, хорошо работают.

- Вы видите перспективу медфакультета ПсковГУ?

- Я вижу перспективу, и в этом направлении хотя бы такими шагами, но надо идти.

- А медучилища?

- Врач без медсестры один работать не может. Поэтому медучилище должно быть. А у нас их два, и оба достойные. Специалисты хорошие выпускаются. Это настолько творческие учебные заведения - что в Пскове, что в Великих Луках, которые, несмотря на то, что творится вокруг нашей профессии, выпускают нам специалистов, и мы каждый год получаем выпускников и очень довольны уровнем их подготовки.