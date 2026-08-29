 
Общество

День дальнобойщика празднуют в России 29 августа

0

День дальнобойщика отмечают в России ежегодно в последнюю субботу августа. Праздник не имеет официального статуса, однако уже стал традиционной датой для профессионального сообщества водителей, перевозящих грузы на дальние расстояния.

Работа дальнобойщика требует высокой ответственности и профессионального мастерства. Водитель отвечает не только за сохранность груза и соблюдение сроков доставки, но и за безопасность всех участников дорожного движения.

Сегодня большегрузные автомобили обеспечивают перевозку продуктов питания, промышленных товаров, автомобилей и других грузов по всей стране. Для многих водителей машина становится не просто рабочим транспортом, но и фактически вторым домом на время длительных рейсов.

Профессию дальнобойщика традиционно связывают с романтикой дальних дорог, однако за ней стоит тяжелый труд: длительное пребывание вдали от семьи, высокая концентрация за рулем и необходимость адаптироваться к различным дорожным и погодным условиям, пишет calend.ru. 

Водителей большегрузов также объединяет особое профессиональное сообщество и взаимовыручка на дороге. Многие стараются провести праздник дома с близкими, однако те, кто в этот день находится в рейсе, отмечают его непосредственно за рулем.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026