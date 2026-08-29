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День деревни отметили жители Неелово Псковского округа

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Праздник в честь Дня деревни прошел в Неелово территориального отдела «Логозовичи». Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / МАХ

Местом праздника стало общественное пространство, благоустроенное в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. По словам Натальи Федоровой, в перспективе территорию планируют продолжить благоустраивать.

«В перспективе планируем продолжать благоустройство, поэтому в рамках праздника провели опрос людей на предмет, как они видят будущее этой территории. Результаты проанализируем и возьмем в работу», — рассказала глава округа.

На праздник собрались жители разных возрастов. Для детей подготовили отдельную игровую программу, а для взрослых состоялся праздничный концерт.

 

Неравнодушным жителям вручили благодарственные письма администрации округа за вклад в развитие территории, активную гражданскую позицию, многолетний труд и значительный вклад в развитие муниципалитета.

«С большим удовольствием от имени губернатора вручила памятую медаль „50 лет совместной жизни“ супругам Михалченковых — Владимиру Михайловичу и Вере Семеновне. Эти замечательные трудолюбивые люди вырастили двоих детей, теперь радуются успехам троих внуков», — сообщила Наталья Федорова.

 

Чествования жителей продолжили председатель муниципального Собрания Валерия Фомина и начальник территориального отдела «Логозовичи» Ирина Тимофеева.

Праздничную программу завершили выступления артистов.

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