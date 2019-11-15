Общество

Налоговые льготы предложено установить для псковских организаций, оказывающих первичную медпомощь и услуги почтовой связи

В Псковское областное Собрание депутатов поступил проект областного закона «О налоговых льготах на 2020 год». Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, ежегодный законопроект, разрабатываемый комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике, определяет категории налогоплательщиков, имеющих право на полное или частичное освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций.

Новую льготу в форме снижения на 50% имущественного налога предложено установить организациям почтовой связи, оказывающим почтовые услуги в малонаселенных и отдаленных поселениях области, но не более, чем на сумму финансовых средств, направляемых на выполнение работ, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией и техническим перевооружением объектов почтовой связи в этих населенных пунктах.

Со следующего года предлагается полностью освободить от уплаты на имущество организацией медицинские учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Эта мера вводится в целях исполнения перечня поручений президента РФ по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения 20 августа 2019 года.

Сумма налоговых льгот по данной категории налогоплательщиков ориентировочно составит 36,8 млн рублей. Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, снижение налоговой нагрузки на медицинские организации первичного звена здравоохранения будет способствовать оздоровлению финансовой ситуации в государственных учреждениях здравоохранения области и окажет положительное влияние на повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе в сельской местности с низкой плотностью населения и высокой долей жителей старше трудоспособного возраста.

Действующие ранее налоговые льготы для социально незащищенных категорий налогоплательщиков и социально важных сфер деятельности сохранены практически в полном объеме.

Проект закона «О налоговых льготах на 2020 год» будет рассмотрен на заседаниях трех парламентских комитетов - предварительное решение по законопроекту примут бюджетный, социальный и экономический комитеты, после чего документ будет вынесен на сессию регионального парламента.