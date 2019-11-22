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Общество

Туалет в Псковском кремле перестал пугать посетителей

24.11.2019 19:45|ПсковКомментариев: 1

Фото: Аркадий Гершман. В таких условиях раньше предлагали справлять нужду в сердце Пскова

Туалет на территории Псковского кремля долгое время был самым жутким общественным туалетом города, ужасал и местных жителей, и туристов.

Как сообщает «МК в Пскове», теперь на этом месте - новый санузел, фото которого разместил сегодня участник группы «Жесть по-псковски» Вконтакте.

Фото: «Жесть по-псковски». Новый туалет вполне современного вида

«Работает!!! Правда, вместо банкомата - бабушка в окошке. Такая вот инновация по-псковски. Как тебе такое, Илон Маск? Все удовольствие вам обойдется дешевле поездки в автобусе - всего 20 р.», - написал автор поста.

Фото: «Жесть по-псковски». Еще одно отличие нового от старого - теперь пользование услугами платное

Источник: Псковская Лента Новостей
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