Общество

Работающие россияне поддерживают перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение сделать 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил отношение сотрудников российских компаний к подобному решению. В социологическом опросе приняли участие 1600 россиян, работающих по фиксированному графику.

Подавляющее большинство работников (84%) поддерживает инициативу губернатора Томской области: «Все равно в последний рабочий день года работа - не работа... Это день, когда все всех поздравляют». Противников инициативы - всего 10%: «31-го и так никто не работает, и 28-го мало кто работать будет!»

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Больше всего же сторонников инициативы - среди женщин (87% против 81% среди мужчин): «31.12 с утра уже идет раздрай в рабочем процессе. К празднику надо готовить стол и подходить к 00 часам не уставшим, а бодрым».