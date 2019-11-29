Стало известно имя победительницы интернет–голосования за участниц «Мисс Псков 2019» на сайте ПЛН

Завершилось интернет – голосование на сайте Псковской Ленты Новостей за участниц юбилейного, 15-го конкурса красоты «Мисс России - Мисс Псков 2019».
Отметим, псковичи могли отдать свой голос за понравившуюся финалистку до 12.00 30 ноября.
По итогам голосования победительницей стала Соня Сопелева, которая набрала 345 голосов. Девушка получит специальный приз. Награждение победительницы интернет-голосования состоится в рамках финального шоу.
Напомним, финал конкурса состоится 30 ноября в 19.00 в СРП «Простория» на Иркутском переулке, 2.