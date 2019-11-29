Общество

К 15 декабря сделают фонтан в Парке Победы в Острове

Завершается трехлетняя реконструкция Парка Победы в городе Острове. Основные работы на объекте завершены, фонтан будет сделан к 15 декабря, написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей официальной страничке в Instagram.

«Работы были непростые – дважды, в прошлом году и этим летом парк пострадал от вандалов», - напомнил глава региона.

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«Пусть обновленный парк принесёт жителям и гостям Острова только хорошие и светлые эмоции, станет любимым местом отдыха!» - пожелал Михаил Ведерников.

Напомним, работы в парке Победы проводятся по проекту «Городская среда» партии «Единая Россия» и программе Минстроя РФ «Формирование городской среды».