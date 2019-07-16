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Установлены несовершеннолетние вандалы, разгромившие парк в Острове

В городе Острове Псковской области задержаны трое вандалов, разгромивших Парк Победы по улице 25 Октября в ночь на 15 июля. Вандалов заметил следовавший по маршруту патрулирования сотрудник ДПС ГИДД и принял меры к их задержанию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, очевидцем происходящего стал и один из горожан, который запомнил приметы подозреваемых и оказал содействие полиции в их розыске. В настоящее время в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Островскому району по «горячим следам» установлены все фигуранты.

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«Сотрудниками полиции установлены личности вандалов, виновные будут наказаны. Пока установили троих несовершеннолетних, учащихся одной из школ Острова. Двоим - по 14 лет, третьему - 17. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм"», - рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей глава Островского района Дмитрий Быстров.

Он также заявил, что оперативно поймать вандалов помогли сотрудники ДПС ГИДД, полиции, и сознательные граждане, и камеры видеонаблюдения, находящиеся в центре города.

Глава района пообещал, что в ближайшее время все будет приведено в нормативное состояние.

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По версии следствия, неизвестные лица повредили два памятника, а также цветочные клумбы, опрокинули скамейки и урны, после чего скрылись. Причиненный ущерб устанавливается.

Напомним, капитальные работы по реконструкции Парка Победы в городе Острове завершились летом 2018 года в рамках проекта «Единой России» «Городская среда».