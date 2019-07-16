Установлены несовершеннолетние вандалы, разгромившие парк в Острове

В городе Острове Псковской области задержаны трое вандалов, разгромивших Парк Победы по улице 25 Октября в ночь на 15 июля. Вандалов заметил следовавший по маршруту патрулирования сотрудник ДПС ГИДД и принял меры к их задержанию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Кроме того, очевидцем происходящего стал и один из горожан, который запомнил приметы подозреваемых и оказал содействие полиции в их розыске. В настоящее время в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Островскому району по «горячим следам» установлены все фигуранты.
«Сотрудниками полиции установлены личности вандалов, виновные будут наказаны. Пока установили троих несовершеннолетних, учащихся одной из школ Острова. Двоим - по 14 лет, третьему - 17. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм"», - рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей глава Островского района Дмитрий Быстров.
Он также заявил, что оперативно поймать вандалов помогли сотрудники ДПС ГИДД, полиции, и сознательные граждане, и камеры видеонаблюдения, находящиеся в центре города.
Глава района пообещал, что в ближайшее время все будет приведено в нормативное состояние.
По версии следствия, неизвестные лица повредили два памятника, а также цветочные клумбы, опрокинули скамейки и урны, после чего скрылись. Причиненный ущерб устанавливается.
Напомним, капитальные работы по реконструкции Парка Победы в городе Острове завершились летом 2018 года в рамках проекта «Единой России» «Городская среда».