Общество

Губернатор Псковской области пообещал содействовать в защите интересов педагогов

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова приняла участие в восьмой отчетно-выборной конференции Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, конференция состоялась 3 декабря.

«В мероприятии также приняли участие руководство профильного регионального комитета, представители Псковского областного Собрания, члены профсоюзов работников образования Псковской и Витебской областей, педагоги и социальные партнеры», - отметили в пресс-службе.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к собравшимся обратилась Вера Емельянова. В приветственном письме глава региона обратил внимание на то, что за долгие годы успешной работы профсоюз зарекомендовал себя как ответственный и незаменимый партнер администрации Псковской области, который сплотил вокруг себя более 14 тысяч работников образования области.

«Подобное конструктивное сотрудничество позволяет разрабатывать новые эффективные меры развития отрасли и исполнять задачи нацпроекта «Образование», представляя актуальные решения и технологии в систему образования. Уверен, при поддержке более 4,5 тысячи председателей первичных профсоюзных организаций и профсоюзных активистов у нас есть возможность и дальше работать над совершенствованием образования в регионе и защищать интересы наших педагогов. Со своей стороны администрация региона гарантирует содействие на всех уровнях. Будем вместе отстаивать трудовые права педагогических работников», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Затем Вера Емельянова вручила председателю Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталье Горбачевой благодарственное письмо за активную работу.

В свою очередь Наталья Горбачева напомнила, что в декабре прошлого года на рабочей встрече губернатор не только выслушал и поддержал предложения, высказанные профсоюзными работниками, но и предложил расширить меры поддержки. «В этом году мы видим реализацию этих проектов. Так, в регионе идет подготовка к реализации федеральной программы "Земский учитель", прорабатывается вопрос об учреждении звания "Заслуженный работник образования Псковской области". Вопрос доступных и качественных медосмотров также получил поддержку в регионе», - отметила Наталья Горбачева.

Кроме того, на мероприятии прозвучал отчет о работе комитета Псковской областной организации профсоюза работников образования за последние 5 лет. Также в рамках конференции прошли выборы членов комитета, президиума, контрольно-ревизионной комиссии областного профсоюза. Наталья Горбачева была переизбрана на пост председателя Псковской областной профсоюзной организации.

Фотографии предоставила Псковская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ