Общество

Псковские налоговики: Мы можем оперативно выявлять «фирмы-однодневки» при помощи специальной программы

Псковские налоговики: мы можем оперативно выявлять «фирмы-однодневки» при помощи специальной программы

Сотрудники УФНС России по Псковской области приняли участие в семинаре, организованном ООО «Центр правовой информации Консультант» и посвященном вопросам работы с недобросовестными контрагентами и использованию контрольно-кассовой техники, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В своем выступлении начальник отдела камерального контроля управления Анна Никитина рассказала о программе «АСК НДС-2», которая разработана для автоматизации системного подхода по выявлению налогоплательщиков, неправомерно предъявивших в представленных декларациях НДС к вычету, а также не исчисливших НДС с реализации.

«Программный комплекс дает возможность налоговикам оперативно выявлять и пресекать незаконные схемы и увидеть цепочки, ведущие к фирмам, обладающим признаками «однодневки», - подчеркнула Анна Никитина.

Она также отметила, что в том случае, если у налогоплательщиков были выявлены правонарушения, в целях исключения претензий со стороны налоговых органов, они имеют возможность самостоятельно оценить налоговые риски и в добровольном порядке уточнить свои налоговые обязательства.

Кроме того на семинаре были рассмотрены требования к контрольно-кассовой технике, в частности к информации, которая должна быть указана на кассовых чеках и бланках строгой отчетности. Об этом участникам мероприятия рассказала главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела Управления Татьяна Козловская.

Напомним, сотрудники управления принимают участие в подобных семинарах на постоянной основе. Подобная разъяснительная работа позволяет повысить налоговую грамотность, как обычных граждан, так и предпринимателей, дает им возможность своевременно и в полном объеме исполнить свой конституционный долг по уплате законно установленных налогов.