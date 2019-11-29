Общество

Депутат Псковского облсобрания Марина Борисенкова о проекте бюджета и доступности среды для инвалидов

Бюджет Псковской области на 2020 год принят в первом чтении 28 ноября. Корреспондент Псковской Ленты Новостей узнал у депутата Псковского областного Собрания, председателя Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) Марины Борисенковой, как она оценивает мероприятия по развитию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в Псковской области, в том числе, отраженные в проекте бюджета.

- В достаточно ли мере, по вашему мнению, в проекте бюджета на следующий год отражены мероприятия по развитию доступной среды для инвалидов?

- В этом году на социальную защиту выделены дополнительные средства в приличном размере по сравнению с 2019 годом. И это нас не может не радовать. Это здорово и очень приятно. Мы поднимали вопрос об оборудовании жилья для людей с инвалидностью, чтобы у них была возможность доступного выхода. Это взяли на карандаш. Я надеюсь, что здесь что-то сдвинется с мертвой точки.

- В рамках согласительной комиссии будут ли обсуждаться какие-либо дополнительные мероприятия по улучшению доступности среды для инвалидов? Может быть, вы выйдете с какими-нибудь предложениями или ваши коллеги?

- Мы в прошлом году выходили с предложениями на согласительную комиссию, но там практически в два раза было меньше средств выделено. В этом году сумма увеличена. Не вижу целесообразности.

- В городе активно ведутся разнообразные дорожные работы. Какую оценку вы дадите этим работам в плане обеспечения доступной среды для инвалидов?

- Если говорить об улице Юбилейной, которую курировал Федор Постнов, то там доступность создана. Это очень приятно, потому что из Корытово молодой человек передвигается на инвалидной коляске на работу и с работы. Теперь он будет ездить не по проезжей части. Радует, что обращают на это внимание.

По некоторым проектам советуются с нами еще на стадии проектирования. Поэтому, я думаю, здесь тоже ситуация должна улучшиться.

- В Молодежном парламенте есть два молодых человека-инвалида - Иван Екимов и Владимир Петров. Оба реализуют проекты, связанные с поддержкой людей с ограниченными возможностями здоровья. Какую оценку вы можете дать этим проектам? Помогали ли вы им в подготовке и реализации проектов?

- Можно сказать, что мы работаем в тесной связке, тесном сотрудничестве. Все эти проекты обсуждались на совместных встречах. И люди с инвалидностью принимали активное участие в этих встречах, где принимались эффективные решения для того, чтобы проекты работали.

Проект «Карта доступности» Владимира Петрова просто необходим, потому что, сидя дома, можно составить свой маршрут, понять, как тебе двигаться, на каком автобусе, или как пешком передвигаться.

А социальный пункт проката Ивана Екимова работает на территории нашей областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Такого отклика в реализации мы даже не ожидали, очень много обращений, это, действительно, реальная помощь людям, попавшим в сложную ситуацию.