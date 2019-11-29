Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Путь к сердцу машины
Монобизнес vs. многопрофильность
Мембранные сапоги Nordman
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Где отпраздновать корпоратив?
«Не зарастет народная тропа...»
Господдержка для бизнеса
Телефон прямого эфира 56-73-72
Старые Новые Песни - 2
 
 
 
ещё Общество 29.11.2019 17:426 Псковские медиа: Кому нужна свобода слова? 04.12.2019 12:440 Четыре общественных территории Пскова будут выставлены на рейтинговое голосование для дальнейшего благоустройства 04.12.2019 12:190 В российских судах запретят одежду с вызывающими надписями 04.12.2019 11:580 Депутат Псковского облсобрания Марина Борисенкова о проекте бюджета и доступности среды для инвалидов 04.12.2019 11:480 Около 59 млн рублей получит Псков из областного бюджета на благоустройство дворов и общественных территорий в 2020 году 04.12.2019 11:330 В Печорском районе в текущем году 49 семей подучили сертификаты на материнский капитал
 
 
 
Самое популярное 03.12.2019 14:366 Полиция установила подозреваемых в жестоком нападении на школьника в Любятово 02.12.2019 21:252 Круче королевы: кто в чем пришел на «Мисс Псков» 03.12.2019 11:179 Иван Штылин покинул пост руководителя областного комитета по спорту 03.12.2019 17:393 Псков в этом году украсит не одна, а две елки 03.12.2019 11:330 Гостиница открылась на железнодорожном вокзале Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Депутат Псковского облсобрания Марина Борисенкова о проекте бюджета и доступности среды для инвалидов

04.12.2019 11:58|ПсковКомментариев: 0

Бюджет Псковской области на 2020 год принят в первом чтении 28 ноября. Корреспондент Псковской Ленты Новостей узнал у депутата Псковского областного Собрания, председателя Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) Марины Борисенковой, как она оценивает мероприятия по развитию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в Псковской области, в том числе, отраженные в проекте бюджета.

- В достаточно ли мере, по вашему мнению, в проекте бюджета на следующий год отражены мероприятия по развитию доступной среды для инвалидов?

- В этом году на социальную защиту выделены дополнительные средства в приличном размере по сравнению с 2019 годом. И это нас не может не радовать. Это здорово и очень приятно. Мы поднимали вопрос об оборудовании жилья для людей с инвалидностью, чтобы у них была возможность доступного выхода. Это взяли на карандаш. Я надеюсь, что здесь что-то сдвинется с мертвой точки.

- В рамках согласительной комиссии будут ли обсуждаться какие-либо дополнительные мероприятия по улучшению доступности среды для инвалидов? Может быть, вы выйдете с какими-нибудь предложениями или ваши коллеги?

- Мы в прошлом году выходили с предложениями на согласительную комиссию, но там практически в два раза было меньше средств выделено. В этом году сумма увеличена. Не вижу целесообразности.

- В городе активно ведутся разнообразные дорожные работы. Какую оценку вы дадите этим работам в плане обеспечения доступной среды для инвалидов?

- Если говорить об улице Юбилейной, которую курировал Федор Постнов, то там доступность создана. Это очень приятно, потому что из Корытово молодой человек передвигается на инвалидной коляске на работу и с работы. Теперь он будет ездить не по проезжей части. Радует, что обращают на это внимание.

По некоторым проектам советуются с нами еще на стадии проектирования. Поэтому, я думаю, здесь тоже ситуация должна улучшиться.

- В Молодежном парламенте есть два молодых человека-инвалида - Иван Екимов и Владимир Петров. Оба реализуют проекты, связанные с поддержкой людей с ограниченными возможностями здоровья. Какую оценку вы можете дать этим проектам? Помогали ли вы им в подготовке и реализации проектов?

- Можно сказать, что мы работаем в тесной связке, тесном сотрудничестве. Все эти проекты обсуждались на совместных встречах. И люди с инвалидностью принимали активное участие в этих встречах, где принимались эффективные решения для того, чтобы проекты работали.

Проект «Карта доступности» Владимира Петрова просто необходим, потому что, сидя дома, можно составить свой маршрут, понять, как тебе двигаться, на каком автобусе, или как пешком передвигаться.

А социальный пункт проката Ивана Екимова работает на территории нашей областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Такого отклика в реализации мы даже не ожидали, очень много обращений, это, действительно, реальная помощь людям, попавшим в сложную ситуацию.

Теги: #псковское областное собрание #доступная среда #инвалиды
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будет ли лучше ЖКУ оплачивать по единой квитанции?
В опросе приняло участие 420 человек
Сюжет: Бюджет Псковской области-2020 Депутат Псковского облсобрания Марина Борисенкова о проекте бюджета и доступности среды для инвалидов Псковская область в следующем году сэкономит полмиллиарда рублей за счет уменьшения софинансирования нацпроектов Игорь Дитрих о принятом бюджете и эффективности развития высокотехнологичной медпомощи в регионе Утвержден состав согласительной комиссии по поправкам проекта бюджета 2020 года ко второму чтению Бюджет Псковской области на 2020 год принят в первом чтении О мерах поддержки псковского бизнеса в рамках бюджета 2020 года рассказали депутатам регионального парламента Социальный комитет регионального парламента обсудил проект бюджета Псковской области на следующий год Почти на 2 млрд рублей увеличились доходы бюджета Псковской области в 2019 году Парламентский комитет по бюджету поддержал инициативу о наказании рублем за ложное экспертное заключение в области госзакупок Псковские коммунисты не будут голосовать за проект бюджета Псковской области-2020 Сергей Быков: Из-за высоких ставок налогов мы можем потерять предпринимателей, которые их платят Парламентский комитет по бюджету поддержал проект бюджета территориального фонда ФОМС в первом чтении Руководитель финансового комитета Псковской области ежегодно выплачивает штрафы за нарушение соглашения с Минфином по реструктуризации госдолга Свыше 5,7 млрд рублей намерена потратить Псковская область по госпрограмме по развитию здравоохранения в следующем году Псковская область рассчитывает получить дополнительные средства по линии сферы ЖКХ в 2020 году Наталья Тудакова: Губернатор дал грамотные и компетентные ответы на все вопросы «Справедливой России» про бюджет-2020 Фракция «Яблоко» не будет поддерживать проект регионального бюджета на 2020 год Ирина Богачева: Цифры, заложенные в проект бюджета Псковской области на 2020 год, вселяют оптимизм Александр Котов о бюджете-2020: Конструктивный диалог депутатов и органов исполнительной власти уже приносит положительные результаты Петр Алексеенко: Проект бюджета Псковской области на 2020 года не удовлетворяет КПРФ Андрей Козлов: Проект бюджета Псковской области на 2020 год настраивает на положительный лад и оптимистичную работу Перспективы развития газификации области и выполнение программы капремонта обсудила фракция КПРФ с губернатором на консультациях по бюджету На встрече с фракцией «Справедливая Россия» губернатор развеял слухи о закрытии Плюсской больницы Виктор Антонов о бюджете-2020: Средств будет достаточно, чтобы не существовать, а жить и развиваться Фракция ЛДПР в рамках бюджетных консультаций встретилась с Михаилом Ведерниковым Единороссы обсудили с губернатором Псковской области проект бюджета на следующий год Псковская область намерена привлечь кредит с лимитом в миллиард рублей на покрытие дефицита бюджета Геннадий Григорьев: Главы сельских поселений не смогут в одиночку решить вопрос с несанкционированными свалками Губернатора попросили договориться с президентом о выделении средств на закупку оборудования для Псковской поликлиники В Псковской области закрыта очередь по обеспечению инвалидов многофункциональными кроватями Почти 400 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства» «Союз Женщин России» попросил власти помочь с финансированием благоустройства Лямоновского парка в Красногородском районе Псковской области в 2020 году снова придется взять коммерческий кредит, чтобы покрыть дефицит бюджета Почти 860 млн рублей потратят в Псковской области в 2020 году на реализацию нацпроекта в сфере здравоохранения Около 900 млн рублей получат жители Псковской области в виде налоговых вычетов в следующем году Рост доходов консолидированного бюджета Псковской области на 2020 год в основном связан с увеличением отчислений по акцизам В Пскове проходят публичные слушания по проекту областного бюджета
04.12.2019, 13:220 В ГИБДД разрешили размещать специальный знак на автомобилях с детьми 04.12.2019, 13:120 Детский спектакль «Собачка, которой не было» покажет Санкт-Петербургский Городской театр в новогодние праздники в Пскове 04.12.2019, 13:070 Неработающий пскович фиктивно зарегистрировал двух украинцев в квартире на улице Юбилейной 04.12.2019, 13:040 Молодой политик о работе Молодежного парламента: Сюда должны идти целеустремленные люди
04.12.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Борисом Елкиным 04.12.2019, 12:450 Сто миллионов рублей выделят Пскову из дорожного фонда региона на ремонт дворовых проездов 04.12.2019, 12:440 Четыре общественных территории Пскова будут выставлены на рейтинговое голосование для дальнейшего благоустройства 04.12.2019, 12:230 Более 3 лет в колонии строгого режима проведет великолучанин за удар ножом в спину знакомого
04.12.2019, 12:220 Псковский «Горводоканал»: Рост дебиторской задолженности никак не влияет на размер тарифа 04.12.2019, 12:190 В российских судах запретят одежду с вызывающими надписями 04.12.2019, 12:030 Выставка «Латгальские зарисовки» откроется в Пскове 04.12.2019, 11:580 Депутат Псковского облсобрания Марина Борисенкова о проекте бюджета и доступности среды для инвалидов
04.12.2019, 11:480 Около 59 млн рублей получит Псков из областного бюджета на благоустройство дворов и общественных территорий в 2020 году 04.12.2019, 11:410 Кремлевская елка и огни новогодней Москвы: присоединяйтесь к праздничному путешествию в сказку 04.12.2019, 11:370 Председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству ответит на вопросы псковичей в программе «Подстрочник» 04.12.2019, 11:330 В Печорском районе в текущем году 49 семей подучили сертификаты на материнский капитал
04.12.2019, 11:310 Лауреаты областного фестиваля «Мы из будущего» выступят на гала-концерте в Пскове 04.12.2019, 11:232 Комплекс Старовознесенского монастыря. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 04.12.2019, 11:171 Власти: Псковичи хотят благоустраивать свои дворы, но не хотят участвовать в софинансировании работ 04.12.2019, 11:160 Очередной великолучанин обманут мошенниками
04.12.2019, 11:110 Заседание комиссии по осуществлению контроля за реализацией программы «Формированию современной городской среды» проходит в Пскове 04.12.2019, 11:020 Невельским районным судом осужден гражданин из Средней Азии за незаконное пересечение границы 04.12.2019, 10:571 Фотофакт: В администрацию Псковской области настойчиво пытались проникнуть без пропуска 04.12.2019, 10:500 Четыре упаковки рыбы не дали похитить девушке из магазина псковские росгвардейцы
04.12.2019, 10:460 Власти Псковского района обсудили с инвалидами вопросы создания доступной городской среды 04.12.2019, 10:260 Экс-губернатор Псковской области станет гостем программы «Гайд-парк» 04.12.2019, 10:150 Отопительный сезон: Памятка для псковичей по вопросам качества предоставления коммунальных услуг 04.12.2019, 10:070 Псковички рассказали о своем опыте суррогатного материнства
04.12.2019, 09:580 Псковские налоговики: Мы можем оперативно выявлять «фирмы-однодневки» при помощи специальной программы 04.12.2019, 09:410 Полиция: У избитого в Любятово подростка произошел конфликт с ранее знакомыми ровесниками 04.12.2019, 09:340 Пенсионерка на «ВАЗе» съехала в кювет в Стругокрасненском районе 04.12.2019, 09:300 Булочная-кондитерская Псковского хлебокомбината открылась на улице Максима Горького
04.12.2019, 09:260 В Госдуме предложили демонтировать все кондиционеры на исторических зданиях 04.12.2019, 09:090 Фотофакт: Новогодний мост 04.12.2019, 09:020 Больше путешествовать, быть здоровым и сделать ремонт в квартире - самые заветные желания россиян в Новом году 04.12.2019, 08:410 Чемпионат и первенство Псковской области по ММА пройдут в субботу
04.12.2019, 08:350 Кадастровая палата по Псковской области приглашает на бесплатные консультации 6 декабря 04.12.2019, 08:270 В 6 районах Псковской области сняли карантин по золотистой картофельной нематоде 04.12.2019, 08:243 Стоимость оливье в 2019 году подорожала на 4,6% 04.12.2019, 08:180 В России могут отменить оценку воздействия промышленности на окружающую среду
04.12.2019, 08:120 В Госдуме назвали дату появления электронных трудовых книжек 04.12.2019, 00:150 В Пскове прошел митинг в честь Дня неизвестного солдата. ФОТО 03.12.2019, 23:480 Лучшим в воздушно-десантных войсках стал 104-й полк 76-й дивизии 03.12.2019, 23:390 В Белгородской области взорвался жилой дом
03.12.2019, 23:282 Пассажиров псковского автобуса №22 высадили из-за закончившегося топлива. ФОТО 03.12.2019, 22:582 В Пскове оштрафовали водителя, дважды ударившего по лицу полицейского 03.12.2019, 22:465 «Единая Россия» провела неделю приемов граждан 03.12.2019, 22:144 Губернатор Псковской области пообещал содействовать в защите интересов педагогов
03.12.2019, 21:152 Подозреваемый в нападении на псковского полицейского гражданин Киргизии предстанет перед судом 03.12.2019, 20:4519 Реплика Донецкого: Почему не вопит ВООПИиК? 03.12.2019, 20:247 В Санкт-Петербурге мошенник сымитировал госграницу и провел через нее нелегалов 03.12.2019, 19:573 Зампредседателя Молодежного парламента: Мы ждем тех, кто хочет работать на благо своего региона
03.12.2019, 19:362 Дело супругов Милушкиных перенаправили в Псковский районный суд 03.12.2019, 19:045 В Плюссе погибла на производстве жительница Средней Азии 03.12.2019, 18:410 Отделение ПФР по Псковской области информирует граждан с ограниченными возможностями о способах получения государственных услуг ПФР 03.12.2019, 18:210 На дорогах в ночное время в Псковской области ожидается гололедица
03.12.2019, 18:015 Ольга Милонаец: Увеличение интервала движения автобусов в Пскове — нарушение контрактных обязательств 03.12.2019, 18:000 «Гонки по вертикали»: Власть, деньги, медиа 03.12.2019, 17:524 Псковские власти задумались о перезагрузке рождественских городских ярмарок 03.12.2019, 17:501 В Пскове пенсионер обнаружил 76-миллиметровый артснаряд
03.12.2019, 17:393 Псков в этом году украсит не одна, а две елки 03.12.2019, 17:380 8 граждан Вьетнама лишены свободы за незаконное пересечение границы в Пыталовском районе 03.12.2019, 17:313 Дополнительные средства будут выделены Пскову из областного бюджета на празднование Нового года 03.12.2019, 17:262 Ольга Милонаец: Контролер не должен быть «удобным»
03.12.2019, 17:180 Варлаамовскую башню и Двор Постникова откроют для посетителей во второй половине декабря 03.12.2019, 17:083 В псковском СОБР прошел урок мужества, посвященный Дню Неизвестного солдата 03.12.2019, 17:030 Ольга Милонаец призвала заказчиков более качественно составлять техзадания к госконтрактам 03.12.2019, 16:594 Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по реконструкции улицы Поземского в Пскове
03.12.2019, 16:550 Прохожий подвергся нападению незнакомца в Великих Луках 03.12.2019, 16:490 Подведены итоги регионального грантового конкурса среди молодежи 03.12.2019, 16:420 Более 700 млн рублей в Псковской области в следующем году направят на социальные доплаты пенсионерам 03.12.2019, 16:410 В Дедовичах горел тепловоз
03.12.2019, 16:361 «Империал» привлек внимание псковичей к благотворительности 03.12.2019, 16:330 Псковская таможня передала в администрацию президента орден славы III степени 03.12.2019, 16:282 Андрей Козлов рассказал о хороших новостях для псковских сельхозпроизводителей 03.12.2019, 16:161 Глава Пыталовского района оштрафована за просроченную задолженность по контрактам
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.