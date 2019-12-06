Общество

12 декабря налоговые органы Псковской области присоединятся к Общероссийскому дню приема граждан

В соответствии с поручением президента Российской Федерации, 12 декабря в налоговых органах Псковской области будет проводиться Общероссийский день приема граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, специалисты налоговой службы региона будут принимать налогоплательщиков с 12-00 до 20-00 часов. В ходе приема граждане смогут проконсультироваться по интересующим их вопросам налогообложения, а также высказать свои пожелания и предложения по работе налоговых органов Псковской области.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Прием уполномоченными лицами налоговых органов региона будет осуществляться:

- в УФНС России по Псковской области по адресу: 180017, г. Псков, ул. Спортивная, д. 5-а;

- в Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области по адресу: 180017, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 2-а;

- в Межрайонной ИФНС России №2 по Псковской области по адресу: 182105, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 2;

- в Межрайонной ИФНС России №3 по Псковской области по адресу: 182620, Псковская область, г. Порхов, пер. Мебельный, д. 1;

- в Межрайонной ИФНС России №5 по Псковской области по адресу: 181300, Псковская область, г. Остров, ул.111-й Стрелковой Дивизии, д. 10-а;

- в Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области по адресу: 182510, Псковская область, г. Невель, ул. К.Либкнехта, д. 10