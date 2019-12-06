Общество

Александр Котов призвал региональные власти определиться с приоритетами при решении наказов избирателей

На важность определения приоритетов при исполнении наказов избирателей указал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на первом заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дискуссия между членами согласительной комиссии возникла при обсуждении наказа о необходимости ремонта артезианской скважины и инженерных сетей водоснабжения в Изборске на улице Молодежной.

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов, курирующий вопросы строительства и ЖКХ, отметил, что в проекте бюджета средства на этот объект не предусмотрено, а для того, чтобы заявиться в какие-то федеральные программы, необходимо разработать проектно-сметную документацию, чего пока не сделано.

«Вопрос возник не сейчас, он уже несколько лет переходит из документа в документ. Если вы считаете, что этим необходимо заниматься, должны быть названы конкретные сроки, когда наказ будет исполнен. Апеллировать тем, что «в бюджете не заложено» - это плохо. Нужно дать мотивированный ответ, почему администрация не считает нужным этим заниматься. Если этот вопрос можно решить на муниципальном уровне, то об этом надо было сказать еще год назад и исключить из наказов избирателей», - выступил с критикой вице-спикер регионального парламента Борис Полозова.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов в свою очередь обратил внимание, что если на обсуждение выносятся какие-то точечные объекты, то необходимо понимать, почему ими нужно заниматься в первую очередь.

«Должны быть какие-то приоритеты. Нужно оценивать наши возможности, и принимать во внимание приоритеты. Органы исполнительной власти и не отказывают с мотивацией, и не исполняют, не добиваются включения этого и других объектов в какие-то программы. Нужно определиться - первоочередная это задача для жителей района, сидят ли они без воды или нет. Таких объектов много, почему именно этот мы рассматриваем на заседании согласительной комиссии», - прокомментировал он.

Василий Осипов затруднился прокомментировать вопрос приоритетности этого объекта, однако повторил, что в проекте бюджета средства на него не заложены.